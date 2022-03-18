Arknights: Endfield анонсирована для ПК, iOS и Android

Гипермогила объявить Арнит: Эндфилд3D, в реальном времени РПГ Со стратегическими элементами, установленными в мире известной RPG Tower Defense от разработчика Аркнайтс. Дата выхода не объявлена.

Вот обзор игры через Hypergryph:

Эндфилд Он наследует мировоззрение Аркнайтс. Тем не менее, у него есть свои собственные истории и персонажи. сказка Эндфилд Все начинается снова на планете под названием Талос-II, опасном месте, полном бедствий и опасностей. Обширная дикая местность и необитаемые земли, простирающиеся далеко за пределы колоний обитаемого ареала, еще предстоит обследовать. Таким образом, игроки будут исследовать этот дикий мир вместе с операторами Endfield Industries, чтобы раскрыть тайну, скрытую в заброшенных руинах.

Эндфилд Включает совершенно новую игровую механику и контент. Эндфилд Это позволяет игрокам управлять группой, исследуя Талос-II, выполняя квесты, открывая новые сюжетные главы и выполняя увлекательные задания. Команда игроков также встретится с различными фракциями и врагами по мере плавного развития сюжета. Эти встречи обеспечат эпический опыт боя в реальном времени с использованием различных тактик.

Арнит: Эндфилд В настоящее время находится на ранних стадиях разработки, не так много контента было завершено. Команда все еще изучает различные варианты концептуального дизайна, графики и игрового процесса.

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