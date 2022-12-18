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Armored Core 6 кажется более бронированным, чем Soulsborne

18 декабря, 2022
Artem Sokolov

Когда FromSoftware анонсировала Armored Core VI на Game Awards на прошлой неделе, главный комментарий в рекламной ветке выделенного сабреддита просто гласил: «Я надеюсь, что этот сабреддит правильно вырастет из безвестности».

Серия Armored Core, которая всегда была в лучшем случае культовой, была омрачена расцветом так называемого жанра Soulsborne, который превратил FromSoftware из безвестности в одну из лучших студий в мире. Но Armored Core существует уже давно — намного дольше, чем Demon’s Souls или Dark Souls. Во время своего расцвета на PlayStation и PlayStation 2 он завоевал огромную аудиторию благодаря своему мощному дизайну. Огромный выбор деталей, напряжённые бои на разделенном экране. Последняя Armored Core — амбициозная онлайн-игра, в которой команды игроков сражаются друг с другом на большой многопользовательской карте, — была выпущена в 2012 году.

Поскольку поджанр Soulsborne становится доминирующей частью бренда FromSoftware, легко задаться вопросом, последует ли этому примеру Armored Core. Будет ли это Sekiro с гигантскими роботами? Будет ли это происходить в большом открытом мире? На данный момент ответ на оба эти вопроса кажется отрицательным, хотя в этом сравнении есть некоторые нюансы.

«Нет, мы не предпринимали сознательных усилий, чтобы попытаться направить его к геймплею, больше похожему на Soulsborne», — сказал президент FromSoftware Хидетака Миядзаки, который представил концепцию игры. Основное направление [Armored Core VI] — вернуться назад и хорошенько взглянуть на основную концепцию Armored Core и на то, что сделало эту серию особенной. Поэтому мы хотели взять на себя сборку, собрать и настроить вашу механику — ваш кондиционер — и затем иметь возможность обеспечить высокий уровень контроля над собранным оборудованием. Поэтому мы хотели взять эти две основные концепции и пересмотреть их в нашей современной среде. «

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С практической точки зрения это означает сохранение многих элементов, которые определяли серию на протяжении многих лет, таких как детальная настройка механизмов и режим арены «один против одного». Наиболее доступными элементами «Soulsborne» являются могущественные боссы — главный продукт FromSoftware — и темная обстановка, последняя из которых действительно была важной частью идентичности Armored Core.

В нем также есть своего рода система стоек, которая, по словам режиссера Масару Ямамура, ветерана Dark Souls и Sekiro: Shadows Dies Twice, работает, «продолжая атаковать даже самого сильного врага, сила удара может сломать стойку врага и нанести ему урон». значительный ущерб». Думайте об этом как о чем-то вроде поднятия щита и поглощения урона, пока вам не придется отступить.

Чем Armored Core выделяется, так это акцентом на оружии дальнего боя, а не на мечах и оружии ближнего боя. Ямамура также упоминается в нашем интервью, хотя он также отмечает, что в Armored Core есть несколько «хороших вариантов ближнего боя».

Нет, мы не предпринимали сознательных усилий, чтобы попытаться направить его в сторону игрового процесса, похожего на Soulsborne.

«

И Ямамура, и Миядзаки сопротивляются мелким сравнениям с играми Souslborne. Миядзаки твердо заявляет, что персонализация является его основным направлением, а Ямамура говорит, что «нет элементов, которые напрямую относятся к Секиро». Нигде это не является более очевидным, чем решение использовать дизайн, основанный на миссиях, который напрямую связан с его предшественниками, в отличие от более открытой структуры Elden Ring и ему подобных.

«Мы чувствовали, что структура, основанная на миссиях, хороша для этого, потому что она позволяет вам выбирать и настраивать перед каждым вылетом. По крайней мере, ритм — скорость, с которой игрок может перемещаться по миру и по карте… Это очень важно. важный аспект того, как мы подходим к этому дизайну», — говорит Миядзаки. «Я думаю, что одним из главных преимуществ предыдущих игр Armored Core была свобода выбора того, как вы собираетесь перемещаться по карте, и как ваш выбор повлияет на ваши движения и способности после того, как вы действительно войдете в уровень. смотрите, мы хотели пойти на этот раз, и именно здесь мы хотели сосредоточиться на нем».

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Миядзаки, конечно, начал с серии Armored Core, прежде чем в конечном итоге перешел к ченнелингу души демона, так что он знает это лучше, чем большинство. Основная возможность Armored Core может заключаться в использовании расширенных ресурсов FromSoftware для создания графически амбициозного опыта. Сам Миядзаки признался, что сегодня он «завидует» команде, которая будет делать Armored Core VI.

«Хотел бы я, чтобы у нас когда-то было такое влияние», — говорит он несколько задумчиво.

Тем временем Ямамура подробно рассказывает о том, чего может достичь FromSoftware с улучшенной графикой Armored Core VI.

«Очевидно, что тема меха для Armored Core VI означает, что мы снимаем эти массивные стальные блоки, и мы должны визуализировать, как эти вещи будут двигаться и как они будут соединяться, различные соединения, как все это движется вместе друг с другом, и как нам сделать так, чтобы это выглядело круто — в том числе и с точки зрения игрового процесса», — говорит Ямамура. «Это то, к чему мы можем применить ресурсы. Очевидно, металлическая текстура этих вещей, а также звуковой дизайн. Мы можем использовать Foley, чтобы получить некоторые реалистичные звуки, применимые к этим инструментам. Есть много областей, где мы можем применить эти ресурсы, а также современное мышление».

Возможно, именно это и побудило FromSoftware создать Armored Core VI. Возможно, компания нажила несметные состояния, создавая такие игры, как Elden Ring, но не забыла о своем начале. В ожидании выхода первой полноценной игры Armored Core, похоже, готова стать… игрой Armored Core со всеми вытекающими последствиями. Он даже сохранил номер, хотя и с новой историей.

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«Armored Core — это причина, по которой все, кто читает этот твит, играл в Dark Souls», — написал разработчик Док Берфорд вскоре после его публикации. Это после тела [sic] наконец-то вернуться к своему лучшему сериалу».

Выпуск Armored Core 6 в настоящее время запланирован на 2023 год. Обо всем остальном, анонсированном на The Game Awards, вы можете прочитать здесь.

Кэт Бэйли — старший редактор новостей в IGN, а также соведущая голосового чата Nintendo. У вас есть совет? Отправьте ей прямое сообщение на the_katbot.

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