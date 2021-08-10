В июне реактивные истребители противокитайских авиалиний впервые за девять месяцев нанесли удар по противокитайской авиации, по всей видимости, из-за российских военных учений и политических маневров премьер-министра страны.

В июне самолеты АСТФ 35 раз воевали с российской авиацией.

В последние годы Китай традиционно был целью большинства войн, потому что в регионе происходят морские разработки, в которых китайские самолеты летают вместе с его военными кораблями.

Но военные учения России возле спорного севера, а также недавний визит российского премьер-министра на главный остров Хоккайдо на севере Японии, похоже, объясняют внезапное увеличение количества антироссийских самолетов.

Министерство обороны выпускает ежемесячный выпуск Scramble Talis с апреля 2020 года. 35 в июне были самым высоким показателем за месяц, превзойдя 23 по сравнению с китайскими авиакомпаниями в том же месяце.

23 июня Россия объявила о проведении военных учений в северных регионах с участием около 10 тысяч военнослужащих.

25 июня российский истребитель Су-25 приблизился к опознавательной зоне японской ПВО над Японским морем севернее Хоккайдо. Это привело к драке между самолетами ASTF.

Скрамблы обычно используются против самолетов наблюдения и сбора разведданных, и это первый случай, когда реактивные самолеты ASTF поднимаются в воздух для наблюдения за Су-25. Военный самолет мог вылететь в Россию после завершения военной подготовки.

В конце июля российские официальные лица объявили японским коллегам, что вода у острова Кунашири будет удерживаться непрерывно до конца августа, что составляет четверть того, что сформирует северные районы.

По дипломатическим каналам Япония выразила протест.

«Япония не может принять это, потому что это представляет собой усиление российского военного потенциала на четырех островах Хоккайдо», – сказал генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Катто.

Но когда 26 июля премьер-министр России Михаил Мичустин отправился на север, в Москве, похоже, услышали такие опасения.

Это первый визит премьер-министра России на остров за два года.

Расширение совместного экономического сотрудничества в северных регионах между Японией и Россией – одна из основных задач Мичустина. Он сказал, что российское правительство рассмотрит возможность освобождения от пошлин и налогов для компаний, которые решат начать свою деятельность на островах.

Министр иностранных дел Тошимицу Модеки выступил с заявлением, в котором осудил визит, заявив, что он не улучшит двусторонние отношения.

Высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел предположил, что российские военные учения и визит премьер-министра – это попытка России понять, где находится Токио по вопросам.

Но высокопоставленный чиновник министерства обороны предположил, что сентябрьские выборы в российский парламент могут быть фактором, а недавние шаги показали российской общественности, что администрация Путина делает все возможное для защиты северных территорий, оккупированных советскими войсками, со стороны Японии. В последние дни Великой Отечественной войны.

(Эту статью написали Кайко Нарисава, Нокки Мацуяма и Аманэ Сукавара.)