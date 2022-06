Aspyr признался, что нет возможности завершить KOTOR II при переключении

Скриншот : аспер / обсидиан

Эх, упс. Aspyr, разработчик/портировщик последней версии Рыцари Старой Республики II на нинтендо свитч, Твиттер Она понимает, что в настоящее время невозможно закончить игру.

Компания Aspyr из Остина зарекомендовала себя на переносе классических игр на новые системы, а совсем недавно на Switch появилось множество игр по «Звездным войнам». Последнее — болезненное имя, но абсолютно великолепное Star Wars: Knights of the Old Republic II — Лорды ситховВыпущен две недели назад.

Но после некоторого давления со стороны клиента студия признала, что понимает, что игра в настоящее время содержит ошибки, поэтому ее нельзя пройти на портативном устройстве Nintendo.

Это была впечатляющая работа Дэниела Мура, который сначала спросил, «понимает ли компания, что эту игру невозможно завершить?» Аспер ответил С несколько расплывчатым комментарием об «известной проблеме, которая будет решена в следующем патче», а затем со ссылкой на их страницы поддержки. Но Мур еще больше давил на студию, объясняя, что он знал о проблеме, а затем повторяя свой вопрос. Они в курсе?

Затем Аспер ответил Фассингу. «Да, мы знаем, — сказала она, прежде чем добавить, — наша команда разработчиков работает над тем, чтобы выпустить патч как можно скорее».

Он появляется Игра вылетает после воспроизведения сцены «Крушение василиска».показано Когда игроки достигают Ондерона. Что очень раздражает почти в середине игры.

Это поднимает некоторые важные вопросы по обеспечению качества в игре, которые могут быть приняты и оформлены в форме, которую невозможно закончить. Также возникает вопрос, как давно Aspyr осознал, что в его продукте есть критическая ошибка, затрагивающая всех игроков, но не сообщил об этом потенциальным и существующим клиентам. Мы звали Стремитесь задать эти вопросы.

Nintendo может быть особенно сложной, когда дело доходит до выпуска патчей для игр, что увеличит задержку, прежде чем это будет исправлено. Но, Крики, какую ошибку я допустил, хотя и странно уместную, учитывая порочную историю этой игры 2004 года. Определенно стоит отложить покупку этой потрясающей ролевой игры Obsidian, пока не появятся лучшие новости.