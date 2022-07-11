Assassin’s Creed Liberation в Steam больше нет, и скоро в нее нельзя будет играть

Единственная игра Assassin’s Creed с темнокожей героиней удалена из Steam. Ubisoft удалила Steam-версию Assassin’s Creed Liberation, поэтому Экшн и приключенческая игра Его больше нельзя купить — и, что еще хуже, даже если он у вас уже есть, кажется, что по состоянию на сентябрь вы не сможете заставить его работать.

Assassin’s Creed Liberation HD, модифицированная версия игры для PS Vita, связанная с событиями Assassin’s Creed III, была выпущена в 2014 году и вряд ли станет чьей-то любимой игрой Assassin’s Creed. Ubisoft не включила его в Список игр, у которых прекращается поддержка В 2022 году, а сейчас Он был удален из Steam По просьбе издательства.

Теперь, как правило, когда игра снимается с продажи, вы все еще можете играть в нее, если она у вас уже есть. Трилогия GTA от Rockstar, например, может быть загружен и воспроизведен любым, кто его приобрел. С другой стороны, на странице Assassin’s Creed Liberation HD в Steam указано, что игра «не будет доступна после 1 сентября 2022 года».

Таким образом, по состоянию на сентябрь, даже если у вас есть однопользовательская игра Assassin’s Creed в вашей библиотеке Steam, вы не сможете играть в нее — на самом деле, она, скорее всего, тоже будет извлечена из библиотек. Игра также не появляется на витрине магазина Ubisoft Connect издателя. Причина исключения из списка не ясна, но, судя по обзорам Steam, у Liberation некоторое время были технические проблемы.

Мы пытаемся подтвердить, включает ли это версию Assassin’s Creed Liberation, которая также поставляется с Assassin’s Creed III Remastered. Мы обновим этот пост, когда получим подтверждение.

Модернизация: На данный момент Assassin’s Creed Liberation по-прежнему можно установить вместе с Assassin’s Creed III Remastered.

Лучше всего для Assassin’s Creed сыграть в последнюю игру Valhalla, Что завершит ее историю позже в этом году.