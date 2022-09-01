Assassin’s Creed Mirage: похоже, просочилось изображение из новой игры, о которой ходят слухи

Похоже, что в сеть просочилось изображение из давно популярной новой игры Assassin’s Creed, предположительно названной Assassin’s Creed Mirage.
Как я уже заметил ЕврогеймерТвит теперь удален с фан-сайта Assassin’s Creed Сеть Кодекса Мы поделились артом нового убийцы, который якобы просочился из частного магазина Ubisoft.
На изображении изображен убийца в знаменитой веревке белых мантий, стоящий лицом к чему-то, вооруженному мечом, хотя появляется только тень врага. Одна из версий арта дразнит «Приключение сорока разбойников», что, кажется, подразумевает, что это изображение является частью бонуса за предварительный заказ или что-то в этом роде.
Мираж pic.twitter.com/5BZKNNeARC
— Скрипт (@ScriptLeaksR6) 1 сентября 2022 г.
Убийцей оказывается Бассем — персонаж из Assassin’s Creed Valhalla — ему помогают синие и красные рукава, а также меч, который кажется идеальной парой. Это совпадает с предыдущими слухами о том, что Бассем станет главным героем игры-расширения, ставшей отдельной игрой, которая, как ожидается, будет выпущена в этом году.
Пока ничего не подтверждено, но на следующей неделе, 10 сентября, Ubisoft проведет мультиигровое шоу под названием Ubisoft Forward, где, скорее всего, будет представлена полная версия Assassin’s Creed. Согласно предыдущим слухам, эта игра будет «меньше по масштабу» и вместо этого будет сосредоточена на выделенных стелс-разделах, а не на обширном открытом мире, подобном предыдущим частям Valhalla или Odyssey.
Ubisoft также работает над игрой под названием Assassin’s Creed Infinity, которая должна стать развивающимся платформером в стиле Fortnite с несколькими играми, персонажами и квестами из 15-летней истории франшизы.
Райан Динсдейл — переводчик-фрилансер в IGN. Он будет говорить о Ведьмаке весь день.
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».