Assassin’s Creed Mirage: похоже, просочилось изображение из новой игры, о которой ходят слухи

Похоже, что в сеть просочилось изображение из давно популярной новой игры Assassin’s Creed, предположительно названной Assassin’s Creed Mirage.

Как я уже заметил ЕврогеймерТвит теперь удален с фан-сайта Assassin’s Creed Сеть Кодекса Мы поделились артом нового убийцы, который якобы просочился из частного магазина Ubisoft.

На изображении изображен убийца в знаменитой веревке белых мантий, стоящий лицом к чему-то, вооруженному мечом, хотя появляется только тень врага. Одна из версий арта дразнит «Приключение сорока разбойников», что, кажется, подразумевает, что это изображение является частью бонуса за предварительный заказ или что-то в этом роде.

Убийцей оказывается Бассем — персонаж из Assassin’s Creed Valhalla — ему помогают синие и красные рукава, а также меч, который кажется идеальной парой. Это совпадает с предыдущими слухами о том, что Бассем станет главным героем игры-расширения, ставшей отдельной игрой, которая, как ожидается, будет выпущена в этом году.

Пока ничего не подтверждено, но на следующей неделе, 10 сентября, Ubisoft проведет мультиигровое шоу под названием Ubisoft Forward, где, скорее всего, будет представлена ​​полная версия Assassin’s Creed. Согласно предыдущим слухам, эта игра будет «меньше по масштабу» и вместо этого будет сосредоточена на выделенных стелс-разделах, а не на обширном открытом мире, подобном предыдущим частям Valhalla или Odyssey.

Ubisoft также работает над игрой под названием Assassin’s Creed Infinity, которая должна стать развивающимся платформером в стиле Fortnite с несколькими играми, персонажами и квестами из 15-летней истории франшизы.

Райан Динсдейл — переводчик-фрилансер в IGN. Он будет говорить о Ведьмаке весь день.