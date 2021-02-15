Assassin’s Creed Valhalla получит новый режим речных рейдов в завтрашнем • обновлении названия Eurogamer.net

Assassin’s Creed Valhalla получает дополнительную помощь в выпуске бесплатного контента после выхода, включая новый «хорошо воспроизводимый» режим River Raids, в рамках последнего обновления названия, которое выйдет завтра, 16 февраля, на всех платформах.

Ubisoft пока не поделилась подробностями о сеттинге River Raids, но утверждает, что приключенцы отправятся на неизведанные территории Великобритании, разбросанные на трех новых картах. Перед тем, как отправиться в рейды, игрокам предлагается построить новое здание поселения Джомсвикинг-холл, чтобы набрать больше джомсвикингов для поддержки, с новой добычей, наградами и обещанными испытаниями по пути.

Последнее крупное обновление Valhalla, которое является частью первого сезона игры для пост-релизного контента, вводит ряд новых способностей и навыков.

ASSASSIN’S CREED VALHALLA – Пост-релиз и трейлер сезона.

Например, ловушка берсерка может быть привязана к стреле и приведена в действие движением аффинити, распространяющим галлюциногенный порошок, в то время как способность Battle Cry активирует крик свертывания крови, увеличивая силу Эйвора и заставляя врагов спотыкаться и прерывая их атаки. Также есть новый Shoulder Bash, который отталкивает врагов и разрушает предметы.

Что касается новых навыков, игроки могут изменить свое тело с помощью Assassin Carry после успешного убийства, а Assassin Slide можно использовать, чтобы побеждать врагов в быстром спринте и терять равновесие. Arrow Looter увеличивает шанс Эйвора добыть стрелы у лучников, Fight Ready начинает битву с наполненным адреналином люком, Power Stroke обеспечивает расширенное повышение скорости корабля для затрат выносливости, а Long Ship Brace заставляет команду поднимать свои щиты вместе с вами, когда вы ведут корабль.

Все это сопровождается множеством улучшений качества жизни, корректировками баланса и исправлениями ошибок, как подробно описано в Ubisoft’s Обновление 1.1.2 Примечания по исправлению.

Assassin’s Creed Валгалла Поддержка контента после запуска Это продлится в марте с началом 2 сезона, в котором появится еще один игровой режим, новые фестивали и экипировка для ухода. Сезоны 3 и 4 запланированы на конец года, а два сезона широко расширены. Ярость друидов, вдохновленная гэльской мифологией, должна прибыть этой весной, а Осада Парижа – этим летом.