Aston Martin представил 690-сильный Vantage Roadster в Пеббл-Бич

Этот цвет отличный. картина : Aston Martin

Aston Martin готовится к выходу Последняя эра ее спортивного автомобиля Vantage с монстром с двигателем V12.. Но V12 Vantage Coupe не будет одинок, когда начнет мчаться по улицам, так как Aston Martin только что представил и эту великолепную версию. Поздоровайтесь с родстером Vantage V12.

Честно говоря, я большой поклонник этого. картина : Aston Martin

Это специальное издание будет выпущено ограниченным тиражом всего 249 экземпляров по всему миру. Каждый будет содержать одно и то же 5,2-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом встречается в кузове купе, которое имеет мощность 690 лошадиных сил. Это, как подчеркивает Aston Martin, делает этот автомобиль самым мощным Vantage Roadster за всю историю.

Новый автомобиль развивает максимальную скорость 200 миль в час и разгоняется до 60 км/ч за 3,5 секунды.

Это просто *поцелуй шеф-повара* картина : Aston Martin

Roberto Fedeli, Aston Martin’s chief technical officer, said in a press release, “We have worked extremely hard to ensure the V12 Vantage Roadster possesses the same potency and dynamism that characterizes the V12 Vantage Coupe, while surpassing it in terms of raw sensory excitement that you only achieve with roof down driving. This is a breathtaking machine created for our most enthusiastic customers.”

But, В этом новом Aston Martin есть еще кое-что Просто его впечатляющий двигатель. Эта силовая установка работает в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и механическим дифференциалом повышенного трения. Там также такое же оборудование подвески, как и у его крытого брата.

в каждом углу Вы найдете углеродно-керамические дисковые тормоза. Спереди установлены два 410-мм ротора в паре с шестипоршневыми суппортами, а сзади – набор 360-мм роторов с четырехпоршневыми суппортами. Так что вам не нужно слишком беспокоиться о мощности торможения, когда вы нажимаете на газ и заставляете этот двигатель петь.

Даже новый большой рот Vantage выглядит здесь хорошо! картина : Aston Martin

Вся эта механическая мощность сочетается с обновленным аэродинамическим пакетом, который отражает стиль купе.

Передний бампер, крылья и капот были в полном порядке. Модифицированный из стандартного VantageТеперь он сделан из углеродного волокна. Задний бампер также изготовлен из композитных материалов для снижения веса родстера.

Эти модификации в сочетании с новой «широкой» посадкой автомобиля означают, что это, вероятно, Лучший образ с 1987 года. Я имею в виду, что выбор цвета на этих пресс-снимках особенно красив, но вы только посмотрите на это!

Дизайнеры Aston Martin Мне даже удалось сделать так, чтобы 25-процентная решетка выглядела так, как будто она принадлежит сюда, переворачивая переднюю часть, когда она изгибается. прикольная штука.

Ожидается, что вся эта красота будет стоить около 350 000 долларов здесь, в США.

Производство V12 Vantage Roadster начнется в конце этого года, а поставки ожидаются до конца 2022 года. Если после этого вы увидите его на дороге, пожалуйста, сфотографируйте и сообщите нам!