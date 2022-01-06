Asus уже сделала 17-дюймовый складной OLED-ноутбук

Asus



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Телефоны со складными экранами представляют собой интересную нишу на рынке, где представлены как минимум два лидирующих продукта, такие как Samsung Galaxy Z Fold 3. Ноутбуки со складным экраном более концептуальны. Пока на продажу выставлена ​​всего пара, вроде Lenovo X1 Fold. Большинство других, например Концепт Dell Oriвсе еще являются прототипами.

Asus ныряет в глубокую часть бассейна в Выставка CES 2022Не 13-дюймовый дисплей, похожий на iPad, а массивный складной 17-дюймовый OLED-дисплей под названием Asus Zenbook 17 Fold. Asus называет это «первым в мире 17,3-дюймовым складным OLED-ноутбуком», и я думаю, я также заметил нечто подобное.



А теперь играй:

Смотри:

Представлен Asus Zenbook 17 Fold OLED

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Сенсорный экран 2560 x 1,920 и соотношение сторон 4: 3 можно разместить за клавиатурой Bluetooth для создания чего-то вроде 17-дюймового моноблока. Или он складывается пополам и становится 12,5-дюймовым ноутбуком с экранной клавиатурой в нижней половине. Существует программный пакет, предназначенный для определения половины сложенных дисплеев, на которых должны отображаться различные приложения, поскольку Windows еще не является экспертом в этом вопросе.

Asus



Система будет работать на процессорах Intel 12-го поколения и будет иметь до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD-накопителя, а также Wi-Fi 6 и батарею на 75 Втч. Это около 3,75 фунта, не считая bluetooth-клавиатуры, что звучит разумно. Для сравнения, 16-дюймовый MacBook Pro весит около 4,8 фунта. При просмотре спецификации меня больше всего беспокоит то, что у него только один порт Thunderbolt.

Это одно из устройств, о которых я очень сожалел, что у меня не было возможности лично увидеть его на выставке CES 2022. Цены пока нет, но Asus заявляет, что оно появится «в середине года» в 2022 году.