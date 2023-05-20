Asus ROG Ally против Steam Deck: может ли новая мощная технология создать мобильное устройство, которое изменит правила игры?

Он здесь — и, как обещал производитель Asus — раньше, чем ожидалось. Asus ROG Ally появился спустя год с тех пор, как Steam Deck добавил новое измерение в игры на ПК: портативность. Это больше не область спальни или офиса, теперь вы можете играть в свою библиотеку игр где угодно, и не только в свои старые игры, но и в последние эпические игры трилогии… до определенного момента. Steam Deck борется с последними, самыми требовательными играми, но Asus ROG Ally не только обеспечивает улучшения аппаратных характеристик, которые мы хотели бы видеть в колоде, но и добавляет до 71% игровой производительности. Так в чем смысл?

В основе Ally лежит новейший мобильный процессор AMD, получивший название Z1 Extreme. Похоже, это модифицированный рендеринг флагмана Silicon Phoenix, в частности Ryzen 7 7840U. Количество ядер ЦП удваивается по сравнению со Steam Deck, а частоты увеличиваются в геометрической прогрессии благодаря использованию новейшей архитектуры Zen4. Между тем, у графического процессора на 50 процентов больше вычислительных блоков, архитектурное обновление по сравнению с RDNA 3 и, опять же, гораздо больше возможностей для разгона. 16 ГБ LPDDR5 через 128-битный интерфейс памяти дополняют базовую спецификацию. На данный момент не совсем понятно, чем Z1 Extreme отличается от 7840U, потому что эти характеристики очень похожи, вплоть до нового 4-нм процессорного узла — еще одно преимущество по сравнению с 7-нм дизайном Deck.

Вы заметите, что в приведенной ниже таблице характеристик я также включил характеристики аналогичного нового мобильного устройства — AyaNeo Air Plus. Я добавил это в список, потому что он основан на 6-нм Ryzen 7 6800U, флагмане AMD последнего поколения: думайте об этом как об итеративном шаге по сравнению со специальным APU AMD Van Gogh на палубе. Он построен из тех же строительных блоков, что и колода, но имеет гораздо больший процессор и графический процессор. Мы увидим, как новый флагман AMD сравнивается со старым позже в обзоре, но вы заметите, что базовая настройка очень похожа на Z1 Extreme.

Обзор оборудования Asus ROG Ally теперь доступен для вашего удовольствия.

Союзник Asus ROG Аянью Эйр Плюс поверхность пара главный процессор AMD Z1 Экстрим AMD Райзен 7 6800U Кастом AMD «Ван Гог» Процессор Zen4, 8 ядер, 16 потоков, макс. 5,0 ГГц Zen3+, восемь ядер, 16 потоков, макс. 4,7 ГГц Zen2, четыре ядра, восемь потоков, макс. 3,6 ГГц графический процессор RDNA 3, 12 вычислительных блоков, макс. 2,6 ГГц RDNA 2, 12 вычислительных блоков, макс. 2,2 ГГц RDNA 2, 8 вычислительных блоков, макс. 1,6 ГГц Пик вычислений графического процессора 8,60 TF 3,38 ТФ 1,64 ТФ Память 16 ГБ LPDDR5 6400 МТ/с 16 ГБ LPDDR5 6400 МТ/с 16 ГБ LPDDR5 5500 МТ/с Предложение 1920 x 1080 – 120 Гц IPS с VRR 1920 x 1080 – 60 Гц IPS 1200 x 800 – 60 Гц IPS батарея 40 ватт в час 46,2 Вт·ч 40 ватт в час операционная система по умолчанию Операционная система Windows 11 Операционная система Windows 11 SteamOS ввод/вывод Один порт USB-C, MicroSD, разъем для наушников, порт расширения PCIe Три USB-C, MicroSD, разъем для наушников Один порт USB-C, MicroSD, разъем для наушников

Когда вы открываете коробку, Элли особо не во что заворачивать. Сам ноутбук находится прямо под крышкой без защиты (что немного тревожно), а прямо под ним находятся документы, блок питания на 65 Вт и кабель питания. Asus также предоставила отдельное зарядное устройство, которое также служит USB-концентратором и имеет выход HDMI 2.0, но это будет отдельная покупка для пользователей — немного странно иметь видеовыход и USB на штекере, но это так. Вместо этого я рекомендую использовать более традиционный концентратор USB-C.

Портативный дизайн сам по себе на удивление хорош. Ally легко держать в руке благодаря текстурированным ручкам, лицевым кнопкам в стиле Xbox, подушечке для джойстика и крестовине, а также знакомым щелкающим плечевым кнопкам и триггерам. На задней панели находится пара кнопок в форме весла, а вокруг стиков также нанесены акценты RGB.

Ввод-вывод состоит из кнопок питания и громкости, одного слота USB-C, слота micro-SD и 3,5-мм стереоразъема для наушников. Также имеется интерфейс PCIe для подключения линейки мобильных графических процессоров Asus к RTX 4090, после чего iGPU Ally заменяется внешним. Это освобождает ЦП, чтобы в полной мере использовать пропускную способность памяти и бюджет мощности, и ему больше не нужно конкурировать с ресурсами на борту Radeon 780M на борту. IO выполняет свою работу, но я бы приветствовал дополнительный порт USB-C или два (у AyaNeo 2 их три!).

Есть еще два элемента аппаратного дизайна, которые я хочу похвалить. Во-первых, отличный экран — яркий, с отличной цветопередачей. Это панель 1080p, работающая на частоте 120 Гц и поддерживающая технологию FreeSync. Диапазон адаптивной синхронизации составляет от 48 Гц до 120 Гц, при этом VRR полностью отключается, если вы переключаете плату на 60 Гц… так что не делайте этого. Хотя стремление к 40 кадрам в секунду выводит вас за пределы окна VRR, переключение на обычную вертикальную синхронизацию все равно будет работать для плавной игры, поскольку эти 40 кадров в секунду точно делятся на выходную частоту 120 Гц.

Еще одним интересным моментом является то, что разрывы экрана при выключенной вертикальной синхронизации проявляются обычным горизонтальным образом. Мобильные устройства, такие как устройства Steam Deck и AyaNeo (и почти наверняка Nintendo Switch), на самом деле используют переориентированные мобильные дисплеи, поэтому разрывы экрана перемещаются слева направо, что кажется хуже, чем обычно — что может объяснить, почему Steam Deck и Switch все играть в игры с включенной вертикальной синхронизацией.

Вторым типичным моментом, на который стоит обратить внимание, является система охлаждения. Вы много слышали о дизайне кулера Ally — двойных вентиляторах, тепловой системе с невесомостью, наклонных динамических подшипниках и ультратонких ребрах толщиной 0,1 мм — но на самом деле это самые тихие игровые ноутбуки, которые я когда-либо тестировал. Это скорее компромисс, чем Steam Deck с турбопроизводительностью 15 Вт и 25 Вт. Вентиляторы действительно разгоняются только в режиме основного турбо на 30 Вт, но даже в этом случае в целом все еще относительно тихо.

Благодаря универсальному аппаратному дизайну Ally делает почти все, что энтузиасты хотят от Steam Deck — холодная фиксация и некачественный экран полностью решаются решениями премиум-класса. Тем не менее, Windows по-прежнему портативна — и SteamOS на палубе показал, что пользовательский интерфейс может изменить правила игры. Более того, Windows еще не обзавелась подходящим функциональным дизайном. Срок службы батареи может быть проблемой на палубе, но это еще больше на машине с Windows, и Asus ROG Ally не совсем справляется с этим, как мы узнаем на следующей странице.

Обзор Asus ROG Ally против Steam Deck

Введение, оборудование, технические характеристики [This Page]

Программное обеспечение, режимы питания и время автономной работы

Игровые тесты: Control, Forza Horizon 5, God of War

Тесты игр: Cyberpunk 2077, A Plague Tale: Requiem, Returnal, Metro Exodus Enhanced Edition.

Отличные характеристики и производительность, плохое время автономной работы и ошибки: вердикт Digital Foundry



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