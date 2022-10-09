Atari Anniversary Collection Полный список игр мог быть раскрыт в розничной утечке

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Atari 50: празднование годовщины Он должен появиться где-то до конца этого года на Nintendo Switch. Если вам интересно, какие игры будут включены в предстоящий выпуск Digital Eclipse, возможно, вам повезло.

Ритейлер из Нидерландов, вероятно, раскрыл полный список игрушек, которые будут включены в празднование годовщины. Как сообщалось ранее, эта группа будет иметь Более 90 игр В нескольких поколениях, включая Atari 2600, 5200, 7800, ST и Jaguar. И Рысь животное.

Утечка ритейлера гласит, что будет «более 100 играбельных игр». Вот что включено в этот список страниц (через Nintendo Everything):

Атари Аркады

1. Акровый тик

2. Астероиды

3. Астероиды Делюкс

4. Черная вдова

5. взломать

6. Многоножка

7. Плащ и кинжал

8. Хрустальные замки

9. Пожарная машина

10. Счетчик еды

11. Гравитар

12. Я робот

13. Редактор

14. Лунный Лэнди

15. Великое запустение

16. Покорители лабиринтов

17. Тысячелетний червь

18. Ракетное командование

19. Бонг

20. Квант

21. Космическая дуэль

22- Спринт 8

23. Супер Взлом

24. Шторм

25. Полководцы

Представьте Атари

1. Дома с привидениями

2. Новый Андрек

3. Квадратанк

4. Квест на мечах: AirWorld

5. ВКТР-СКТР

6. Усиленная месть Ярис

Атари 800

1. Баунти Боб наносит ответный удар!

2. Пещеры Марса

3. Счетчик еды

4. Шахтер 2049

Атари 2600

1. Трехмерные крестики-нолики

2. Приключение

3. Воздушно-морской бой

4. Астероиды

5. Базовая математика

6. взломать

7. Бомбардировщик Каньона

8. Многоножка

9. Борьба

10. Второй бой

11. Хрустальные замки

12. Темные комнаты

13. Алмазные Демоны

14. Додж М

15. Убийственный бег

16. Гравитар

17. Дом с привидениями

18. Многоножка

19. Шахтер 2049

20. Ракетное командование

21. Преступник

22. Квадран

23- Гонка 500

24. Бейсбол RealSports

25. Баскетбол RealSports

26. Бокс RealSports

27. РеалСпорт Футбол

28. Футбол RealSports

29. РеалСпорт Теннис

30. РеалСпорт Волейбол

31. Вандал

32. Секретный квест

33. Солярис

34. Супер проникновение

35. Окружающий звук

36. Квест на меч: EarthWorld

37. Квест на меч: FireWorld

38. Swordquest: Водный мир

39. Полководцы

40. Месть Ярис

Атари 5200

1. Баунти Боб наносит ответный удар!

2. Червь Тысячелетия

3. Ракетное командование

4. Star Raiders (+ Расширенная версия)

5. Супер прорыв

Атари 7800

1. Астероиды

2. Драка в корзине

3. Многоножка

4. Фотолаборатория

5. Убийственный забег

6. Ниндзя Гольф

7. ломовая собака

Портативный Атари

1. Прикоснись ко мне

Атари Ягуар

1. Карты Атари

2. Клуб вождения

3. Киберморф

4. Чуваки-динозавры Эволюция

5. Борьба за жизнь

6. 3D командная ракета

7. Руинер Пинбол

8- Шторм 2000

9. Тревор Макфур в галактике Полумесяц

Атари Линукс

1. Драка в корзине

2. Волейбол в бикини Малибу

3. ломовая собака

4. Суперастероиды и ракетное командование

5. Турбо-саб

6. Боевые птицы

Предполагая, что этот список является реальной сделкой, что вы думаете? Оставьте комментарий ниже.