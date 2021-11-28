Atlus 13 Sentinels: Aegis Rim выйдет на Nintendo Switch 12 апреля 2022 г.

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Atlus объявляет, что представит «нашумевший» научно-фантастический эпос. 13 Стражей: Иджис Рим Выход на Nintendo Switch 12 апреля 2022 года здесь, на Западе.

Атлус и Ваниллавэр описывают эту игру как драматический опыт, сочетающий визуальный роман, легкие элементы головоломки и стратегию в реальном времени, где будущее находится в руках 13 молодых пилотов и их охранников. Как игрок, ваша задача — разгадывать их истории и раскрывать правду в переплетенной истории, которая простирается во времени и пространстве.

Страж № 13: Активирован. Вы готовы перезапустить? 13 Sentinels: Aegis Rim выйдут на Nintendo Switch 12 апреля 2022 года! pic.twitter.com/FwtIOIjCrl — Официальный ATLUS West (Atlus_West) 28 ноября 2021 г.

Та же игра была запущена на PlayStation 4 в сентябре прошлого года и на ее родственном сайте. толкнуть коробку Дайте ему девять звезд из десяти. Вот что они сказали в обзоре без спойлеров:

«13 Sentinels: Aegis Rim» — это исключительный визуальный роман и удивительно отличная стратегическая игра. Пытаясь что-то новое, Vanillaware создала одну из лучших своих игр на сегодняшний день. Это захватывающая история, полностью наполненная невероятными трансформациями и милыми персонажами, все в отличный визуальный стиль. Не спите на 13 Sentinels — это одно из лучших в 2020 году ».

Возможно, вам будет интересно сыграть в эту игру на Nintendo Switch? Оставьте комментарий ниже.