В среду ATP оштрафовала Британскую ассоциацию лаун-тенниса на 820 000 фунтов стерлингов (1 миллион долларов) за запрет игрокам из России и Беларуси участвовать в летних соревнованиях на травяных кортах в преддверии турнира из-за вторжения Москвы в Украину. Игрокам запретили участвовать в британских турнирах на травяных кортах, проводившихся в преддверии Уимблдона, который стал первым турниром Большого шлема, на котором были запрещены участники в одиночном разряде из двух стран — шаг, осужденный как мужскими, так и женскими турами.

«Ассоциация очень разочарована этим», — говорится в заявлении ассоциации.

ATP в своем заключении не продемонстрировала непризнания исключительных обстоятельств, возникших в результате вторжения России в Украину, или реакции международного спортивного сообщества и правительства Великобритании на это вторжение.

«АТП, похоже, рассматривает это как прямое нарушение своих правил — с удивительным отсутствием сочувствия к ситуации в Украине и очевидным непониманием уникальных обстоятельств, с которыми столкнулась ассоциация».

В апреле ATP заявила, что «одностороннее решение» Уимблдона о дисквалификации игроков из России и Беларуси было несправедливым и могло создать вредный прецедент для игры.

«Мы придерживаемся нашей первоначальной позиции по этому вопросу, что одностороннее принятие решений участниками ATP Tour угрожает нашей способности функционировать как глобальный вид спорта», — говорится в заявлении ATP.

«Мы считаем, что предпринятые действия защищают долгосрочное будущее нашей игры и ее приверженность участию без дискриминации отдельных спортсменов на основе заслуг».

Министр культуры Великобритании Мишель Доннеллан заявила в среду, что подавляющее большинство международного спортивного сообщества стояло плечом к плечу, осуждая вторжение президента России Владимира Путина в Украину.

«Великобритания взяла на себя ведущую роль в создании этого международного ответа», — сказал Доннеллан. «Мы понимаем, что спорт не может использоваться для узаконивания этого смертоносного вторжения, и что спортсменам, представляющим Россию или Беларусь, нужно запретить соревноваться в других странах. READ «Большая семерка» вступает в Евросоюз по цене $60 за баррель российской нефти | национальные новости

«Несмотря на широкое осуждение, международные теннисные туры считаются изгоями в этом вопросе, в результате чего инвестиции в развитие нашей внутренней игры сдерживаются.

«Это неправильный шаг со стороны ATP и WTA. Я призываю их тщательно обдумать сообщение, которое это посылает, и пересмотреть».

Ранее в этом году Ливанская теннисная ассоциация, организующая женский теннис, была оштрафована на 620 000 фунтов стерлингов.

«Финансовые последствия как этого (ATP) штрафа, так и штрафа WTA окажут существенное влияние на способность ассоциации развивать и принимать теннис в этой стране», — заявили в ассоциации.

«Мы планировали провести ряд турниров уровня ATP Challenger, чтобы предоставить больше возможностей игрокам с более низким рейтингом в первом квартале 2023 года, но теперь мы не сможем этого сделать, особенно с учетом возможных дополнительных штрафов.