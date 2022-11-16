ATP Finals: Новак Джокович в девятый раз подряд побеждает Стефаноса Циципаса на турнире | Новости тенниса

Новак Джокович победил Стефаноса Циципаса в девятый раз подряд в Players Open на ATP Finals в понедельник.

Джокович обыграл Циципаса в третий турнир подряд после побед на турнирах в Астане, Казахстане и Париже.

«Все матчи, которые мы сыграли, были решены двумя или тремя очками, и сегодня это снова так», — сказал Джокович.

Циципас сделал брейк в стартовом матче и удержался, чтобы закончить первый сет 6-4.

«Преодоление этих условий имеет решающее значение», — сказал Джокович о быстром закрытом корте.

Победный удар слева при броске через корт, который попал в сетку, помог Джоковичу продвинуться вперед на тай-брейке во втором сете.

Циципас выиграл два из трех своих первых матчей в карьере против Джоковича, но не побеждал 21-кратного победителя турниров Большого шлема более трех лет.

Ранее Андрей Рублев выиграл паритет из 37 бросков, набрав свое пятое матч-пойнт, и закрепил победу со счетом 6-7(7), 6-3, 7-6(7) над россиянином Даниилом Медведевым в другом матче с красными сетами.

После своей победы Рублев написал «Мир, мир, мир, все, что нам нужно» на объективе телекамеры, явно имея в виду войну на Украине.

Рублев и Медведев, как и все российские и белорусские теннисисты, соревновались без своего флага или страны рядом с их именами в рамках широкомасштабных спортивных санкций из-за войны России с Украиной.

Рублев выступил с аналогичным призывом в феврале, написав «Нет войне, пожалуйста» на объективе телекамеры вскоре после российского вторжения.

Его последний призыв прозвучал после ухода России из украинского города Херсона, что стало одним из самых больших успехов Украины в почти девятимесячной войне.

В воскресенье Тейлор Фриц обыграл Рафаэля Надаля, а Каспер Радд обыграл Велеса Оже-Альяссима на зеленом поле.