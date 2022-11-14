ATP Finals: Рафаэль Надаль проиграл Тейлору Фрицу в стартовом матче | «Мне нужно больше матчей, чтобы сыграть на таком уровне» | новости тенниса

Шансы Рафаэля Надаля закончить год в качестве № 1 в мире были подорваны поражением по сетам от новичка Тейлора Фрица в его первом матче финала ATP в Турине.

Надаль начал турнир с отрывом в 1000 очков от испанца Карлоса Алькараса, который пропустил турнир из-за травмы, но теперь ему придется выиграть титул, чтобы победить его.

Его ближайшей целью будет улучшить свою игру во втором матче группы против Феликса Оже-Альяссима после безупречного выступления в проигрыше 7-6 (7-3) 6-1 американцу Фрицу.

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Надаль возвращает мяч Фрицу





Первый сет был очень качественным, но Надаль, который также проиграл свой первый матч на Paris Masters на прошлой неделе и не выигрывал с третьего раунда US Open более двух месяцев назад, плохо проиграл во втором сете.

Выступление Фрица было впечатляющим: 25-летний футболист одержал вторую победу в сезоне над Надалем после того, как весной обыграл его в финале в Индиан-Уэллсе.

Надаль, который проводил время дома со своим новорожденным сыном, сказал: «Я не думаю, что был на правильной позиции в первом сете. Я думаю, что моя подача была хорошей, а затем он очень сильно ударил по мячу».

«Мне нужно больше матчей, чтобы играть на таком уровне, даже если я хорошо тренируюсь, без сомнения, намного лучше, чем мой способ соревноваться. Это нормально.

«Это не идеальный турнир и, возможно, часть сезона, чтобы вернуться через пару месяцев без участия в Туре, потому что у вас нет времени набраться уверенности.

«В этом турнире у меня еще есть шанс. Но, конечно, я не доволен стартом. Тот первый матч был очень важен для меня».

Затем он встречается с Каспером Руудом, третьим сеяным, который провел свой лучший матч с тех пор, как проиграл во второй раз в финале Большого шлема в этом году в Нью-Йорке, победив Оже-Альяссима 7-6 (7-4), 6-4.

Канадец Оже-Альяссим заработал свой первый визит на завершающее сезон мероприятие благодаря серии из 16 побед подряд и трем подряд титулам ATP Tour в октябре и начале ноября.

Но в игре, в которой преобладала подача, он не смог найти тот же уровень, и одного брейка в седьмом гейме второго сета оказалось достаточно для Радда.

Три британских игрока соревнуются в парном разряде, двое из которых выиграли в воскресенье.

Ллойд Гласспул и финн Гарри Хелиовара отлично сыграли, победив чемпиона Открытого чемпионата Франции Марсело Аревало и Жан-Жюльена Роже со счетом 7-5, 7-6 (7-3).

Победитель Открытого чемпионата США Джо Солсбери и американец Раджив Рам упустили два игровых очка во втором сете против Марселя Гранольерса и Орасио Себальоса, но выиграли на тай-брейке со счетом 6-3 6-7 (8-10) (10). -8).

Лучшие посевные Нил Скопски и голландские лучшие посевные Уэсли Колхофф начинают свою кампанию в понедельник днем ​​против чемпионов Открытого чемпионата Австралии по теннису Ника Киргиоса и Танаси Кокинакиса.

Также в понедельник Новак Джокович сыграет вечером против Стефаноса Циципаса, у которого также есть шансы обогнать Алькараса, а российский дуэт Даниил Медведев и Андрей Рублев померятся силами.