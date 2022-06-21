Augustine Salumeria открывается в Мамаронеке 21 июня.

Ожидайте много мортаделлы, капиколы и прошутто местного производства, когда Августин Саломерия Открывается 21 июня в Мамаронеке.

Есть также много макарон, длинной говядины (подробнее об этом через минуту), рыбы, курицы, овощей и трех видов картофеля фри, включая омлет, который включает фондю из пармезана, хрустящую панчетту и молотый черный перец.

Шеф-повар и владелец Марк Тасьера и его жена Брайан Майерс имеют многолетний опыт работы в ресторанном бизнесе. Таксира в качестве шеф-повара в The Russian Tea Room на Манхэттене; Майерс работал генеральным менеджером в таких ресторанах, как Front of House/Loring Place в Нью-Йорке и BLT Steak. Супруги твердо верят в то, что они должны быть фермерами и максимально верны итальянской кухне. У них также есть страсть к мелким производителям и производителям.

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Когда они откроют свое заведение на 65 мест во вторник, они будут подавать итальянскую еду, аналогичную той, из которой возникла Taxiera, и продемонстрируют кулинарное мастерство: посетители увидят, как во время шоу нарезают салями, прошутто и многое другое. Площадь за рестораном. .

Как только начнется обед (через несколько недель), они подадут сэндвичи с мясом, включая вариант итальянского комбо от шеф-повара, включающий итальянскую говядину с домашними маринованными овощами.

А пока ожидайте много говядины. Наряду с саломерией, подаваемой в качестве закуски, говядину добавляют в блюда из пасты, такие как клецки, приготовленные из тушеной бараньей шеи, помидоров и трав. и паппарделле, посыпанный говядиной длинного рога травяного откорма, тушенной в красном вине и помидорах, а затем дополненный взбитой козьей брикоттой.

Основные блюда включают жареную на медленном огне баранью лопатку с травами, жареную свиную отбивную и длинную говядину. Супруги серьезно относятся к говядине, и они разработали собственную программу выращивания говядины для травяного корма Texas Longhorn Feed от Ritchie’s Land & Livestock Company в Эниде, штат Оклахома.

Другие пункты меню (кроме постной говядины) включают куриную грудку на гриле, лазанью с капустой, рис со свеклой, рыночную рыбу и жареную буррату.

«Наша философия в отношении продуктов питания, вин и напитков заключается в том, чтобы оставаться как можно более местными и использовать самые лучшие ингредиенты», — подчеркнул Таксиера. «Мы стремимся развивать прямые отношения с фермерами, производителями и поставщиками, которые также ценят качество превыше всего».

итальянский вдохновил

Они называют свой новый ресторан в бывшем помещении Розы La Scarbitta «Итальянское вдохновение».

«Это блюда, приготовленные матерью и бабушкой Марка, но в современном стиле», — сказал Майерс.

Таксиера вырос в Оссининге, но часто ездил в Сан-Лучо, Италия, где родилась его мать (и жила его бабушка). Ресторан назван в честь его дедушки Августина, который любил макароны и имеет собственную вилку, которой он их ест. Пинцет изогнут, чтобы идеально «доставить макароны в рот».

(Когда он скончался, сказал Таксиера, он похоронил своего деда с фунтами спагетти и своей любимой вилкой.)

Это те вилки, которые используются в логотипе ресторана, который был разработан средним ребенком 18-летней Таксиеры. Августин также является вторым именем Таксиры.

Семейная история здесь важна, и поэтому, хотя Таксиера годами готовил изысканные блюда русской кухни (в том числе традиционный красный борщ ресторана), имел свое собственное место и создавал ароматы, которые напоминали ему о доме, она всегда была в глубине его сознания.

«Это то, о чем мы говорили по ночам после работы», — сказал он.

Открытие в Вестчестере постоянно было в центре внимания дуэта. Когда они искали места, это место всегда всплывало в сети или в разговорах. В конце концов, им двоим показалось, что ресторан зовет их по именам. Нам было легко», — сказал Таксиера.

Помогло и то, что у него были хорошие кости.

сделать это своим

Эти двое провели пять месяцев с помощью отца Майерса, вышедшего на пенсию плотника из Техаса, ремонтируя столы, перестраивая бар и украшая зал. «Это все индивидуально», — сказал Майерс. «Мы хотели создать пространство, которое было бы отличным и уникальным для нас».

Это включает в себя старинные тарелки, старинное столовое серебро, непринужденную и просторную обеденную зону с большим количеством света (спереди большие окна) и дерево.

Задняя комната представляет собой маленькую жемчужину в короне, с газовым камином, нефритово-зелеными люстрами и высокими потолками; Светофильтры из двух световых люков. Здесь вы найдете вино, а также потрясающие канделябры, сидящие за столом шеф-повара в углу.

По словам Майерса, зал будет использоваться для обедов по меню, а также для частных мероприятий с участием до 25 человек.

Еще один намек на приверженность пары к местному празднованию: в пространстве представлены работы местных художников, которые будут меняться каждые несколько месяцев. Уже, Марла Бек из Ларчмонта.

Таксиера резюмировал девиз ресторана: «Мы вдохновлены местными условиями, дружественны к небольшим продуктам, итальянцы на свободном выгуле, в поисках замечательных ингредиентов».

если вы идете

Табук: 213 Halstead Ave., Мамаронек, 914-315-6541, Augustinesny.com

часы: С 16:00 до 22:00 со вторника по субботу, поздний завтрак продолжится через несколько недель.

Заметно: Посетители могут попробовать здесь различные местные сорта пива, в том числе Ossining’s. петь петь убиватьИ Волк и воин Из Уайт-Плейнс, Мамароник декадентская Алиса И беги и прячься Из Порт Честер.

Джейн Манчник Охватывает еду и еду. Нажмите здесь, чтобы прочитать ее последние статьи, и следите за ее последними гастрономическими приключениями в Instagram. Встроить твит или через Лохудфуд ..