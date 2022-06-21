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Augustine Salumeria открывается в Мамаронеке 21 июня.

21 июня, 2022
Marfa Fedoroa

Ожидайте много мортаделлы, капиколы и прошутто местного производства, когда Августин Саломерия Открывается 21 июня в Мамаронеке.

Есть также много макарон, длинной говядины (подробнее об этом через минуту), рыбы, курицы, овощей и трех видов картофеля фри, включая омлет, который включает фондю из пармезана, хрустящую панчетту и молотый черный перец.

Шеф-повар и владелец Марк Тасьера и его жена Брайан Майерс имеют многолетний опыт работы в ресторанном бизнесе. Таксира в качестве шеф-повара в The Russian Tea Room на Манхэттене; Майерс работал генеральным менеджером в таких ресторанах, как Front of House/Loring Place в Нью-Йорке и BLT Steak. Супруги твердо верят в то, что они должны быть фермерами и максимально верны итальянской кухне. У них также есть страсть к мелким производителям и производителям.

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Когда они откроют свое заведение на 65 мест во вторник, они будут подавать итальянскую еду, аналогичную той, из которой возникла Taxiera, и продемонстрируют кулинарное мастерство: посетители увидят, как во время шоу нарезают салями, прошутто и многое другое. Площадь за рестораном. .

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