Australian Open: Надаль обыграл Хачанова и вышел в 1/8 финала

Рафаэль Надаль, занявший шестое место, проиграл свой первый сет на Открытом чемпионате Австралии в этом году, но все же сумел выйти в четвертый раунд, победив в пятницу Карена Хачанова со счетом 6-3, 6-2, 3-6, 6-1.
Испанец, который стремился выиграть свой 21-й титул Большого шлема в отсутствие главных соперников Роджера Федерера и Новака Джоковича, был взволнован, продвинувшись вперед на два сета.
Мечта все еще жива
🇪🇸 @Рафаэль Надаль побеждает Карена Хачанова 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 и выходит в четвертый раунд #AusOpen В пятнадцатый раз.#АО2022 pic.twitter.com/MRVpuFm5JM
— #AusOpen (Открытый чемпионат Австралии) 21 января 2022 г.
Но Хачанов, посеянный под 28-м номером, предупредил о ветре в третьем сете, парой яростных ударов остановив атаку Надаля.
Олимпийский чемпион Хачанов проиграл все семь своих предыдущих встреч с чемпионом Открытого чемпионата Австралии по теннису 2009 года Надалем, но ненадолго выглядел подходящим для возвращения.
Надаль восстановил контроль с перерывом в начале четвертой игры, а к полуночи на арене Рода Лейвера поспешно добил ее.
разбить его! кусочек! Вставьте это! 💥@Рафаэль Надаль • Встроить твит · #кто — который · #движение_вдохновение • #AusOpen
🎥: wwos · espn · Встроить твит · Встроить твит pic.twitter.com/pv6ei2ThPC
— #AusOpen (Открытый чемпионат Австралии) 21 января 2022 г.
Надаль, который в 15-й раз в 17 матчах попал в число 16 последних в Мельбурне, встретится с другим россиянином Асланом Карацевым, занявшим 18-е место, или французом Адрианом Маннарино.
«Сегодня я играл с отличным игроком, и я счастлив, потому что это был мой лучший матч с тех пор, как я вернулся», — сказал 35-летний футболист, пропустивший вторую половину 2021 года из-за травмы стопы.
«В прошлом году у меня были трудные времена, но сегодняшняя ночь значит все.
Поскольку Федерер все еще травмирован, а девятикратный чемпион Открытого чемпионата Австралии по теннису Джокович депортирован после скандала с визами, у Надаля есть шанс опередить этот дуэт, с которым он делит рекорд по количеству титулов Большого шлема среди мужчин.
«Много энергии в моем кармане, чтобы продолжать работать, продолжать бороться». @Рафаэль Надаль Это еще не конец 👊#AusOpen • #АО2022 • #интервью pic.twitter.com/3joVZ1ziTi
— #AusOpen (Открытый чемпионат Австралии) 21 января 2022 г.
После обычной победы над американцем Маркусом Героном с 66-м номером и немцем Янником Ханфманном в первом и втором раундах Хачанов представлял собой ступеньку в своем классе для Надаля, несмотря на то, что россиянин только однажды выиграл у Майорки.
Тем не менее, Надаль был готов и выиграл 12 из своих первых 13 очков, чтобы доказать свой авторитет на всем поле.
Хачанов никак не отреагировал на напор Надаля и сумел выиграть только с разницей в одно очко, обыграв Надаля в первом сете.
Надаль сломался в начале второго сета, но Хачанов выиграл невероятное очко в четвертой партии, оторвавшись от земли, чтобы победить удар слева, а затем выиграв еще один невероятный розыгрыш, чтобы заработать брейк-пойнт, он не смог реализовать это, и Надаль сразу сломался в следующий матч на пути к продвижению двух групп.
Хачанов начал приближаться к линиям и с большей опасностью в третьем сете, который он запустил после того, как впервые сломал подачу Надаля, и продвинулся вперед 3-1.
Мудрые слова для детей, играющих в теннис @Рафаэль Надаль?
«просто наслаждаться»#AusOpen • #АО2022 • #интервью pic.twitter.com/JZjyQRLjs6
— #AusOpen (Открытый чемпионат Австралии) 21 января 2022 г.
Надаль просто нашел еще один инструмент, нанеся потрясающий удар слева, чтобы сломить Хачанова и его душу во второй партии четвертого сета.
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».