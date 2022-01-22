Australian Open: Надаль обыграл Хачанова и вышел в 1/8 финала

Рафаэль Надаль, занявший шестое место, проиграл свой первый сет на Открытом чемпионате Австралии в этом году, но все же сумел выйти в четвертый раунд, победив в пятницу Карена Хачанова со счетом 6-3, 6-2, 3-6, 6-1.

Испанец, который стремился выиграть свой 21-й титул Большого шлема в отсутствие главных соперников Роджера Федерера и Новака Джоковича, был взволнован, продвинувшись вперед на два сета.

Но Хачанов, посеянный под 28-м номером, предупредил о ветре в третьем сете, парой яростных ударов остановив атаку Надаля.

Олимпийский чемпион Хачанов проиграл все семь своих предыдущих встреч с чемпионом Открытого чемпионата Австралии по теннису 2009 года Надалем, но ненадолго выглядел подходящим для возвращения.

Надаль восстановил контроль с перерывом в начале четвертой игры, а к полуночи на арене Рода Лейвера поспешно добил ее.

Надаль, который в 15-й раз в 17 матчах попал в число 16 последних в Мельбурне, встретится с другим россиянином Асланом Карацевым, занявшим 18-е место, или французом Адрианом Маннарино.

«Сегодня я играл с отличным игроком, и я счастлив, потому что это был мой лучший матч с тех пор, как я вернулся», — сказал 35-летний футболист, пропустивший вторую половину 2021 года из-за травмы стопы.

«В прошлом году у меня были трудные времена, но сегодняшняя ночь значит все.

Поскольку Федерер все еще травмирован, а девятикратный чемпион Открытого чемпионата Австралии по теннису Джокович депортирован после скандала с визами, у Надаля есть шанс опередить этот дуэт, с которым он делит рекорд по количеству титулов Большого шлема среди мужчин.

После обычной победы над американцем Маркусом Героном с 66-м номером и немцем Янником Ханфманном в первом и втором раундах Хачанов представлял собой ступеньку в своем классе для Надаля, несмотря на то, что россиянин только однажды выиграл у Майорки.

Тем не менее, Надаль был готов и выиграл 12 из своих первых 13 очков, чтобы доказать свой авторитет на всем поле.

Хачанов никак не отреагировал на напор Надаля и сумел выиграть только с разницей в одно очко, обыграв Надаля в первом сете.

Надаль сломался в начале второго сета, но Хачанов выиграл невероятное очко в четвертой партии, оторвавшись от земли, чтобы победить удар слева, а затем выиграв еще один невероятный розыгрыш, чтобы заработать брейк-пойнт, он не смог реализовать это, и Надаль сразу сломался в следующий матч на пути к продвижению двух групп.

Хачанов начал приближаться к линиям и с большей опасностью в третьем сете, который он запустил после того, как впервые сломал подачу Надаля, и продвинулся вперед 3-1.

Надаль просто нашел еще один инструмент, нанеся потрясающий удар слева, чтобы сломить Хачанова и его душу во второй партии четвертого сета.