Australian Open: Российские флаги запретили из-за жалобы Украины

МЕЛЬБУРН — Российский и белорусский флаги были запрещены в районе Мельбурн-парка во время Открытого чемпионата Австралии по теннису после жалобы посла Украины в стране, шаг, который российское посольство назвало «неудачным».

Василий Мирошенко, посол Украины в Австралии и Новой Зеландии, опубликовал фотографию, на которой российский флаг висит на кусте рядом с кортом, где в понедельник соотечественница Катерина Бендель играла свой матч первого круга.

«Решительно осуждаю публичную демонстрацию российского флага во время матча украинской теннисистки Катерины Бендель сегодня на Открытом чемпионате Австралии по теннису. написал в твиттере.

«Я призываю Tennis Australia немедленно реализовать свою политику «нейтрального флага».

Tennis Australia отреагировала во вторник запретом на использование флагов двух стран.

«Флаги России и Беларуси запрещены на Открытом чемпионате Австралии по теннису», — говорится в заявлении Tennis Australia.

«Наша первоначальная политика заключалась в том, что болельщики могли приводить их, но они не могли использовать их для создания беспорядков. Вчера у нас был инцидент, когда флаг был поднят на краю поля.

«Запрет вступает в силу немедленно. Мы продолжим работать с нашими игроками и болельщиками, чтобы обеспечить наилучшие условия для наслаждения теннисом».

Беларусь используется как основная стартовая площадка для войны России на Украине, которую Москва называет «спецоперацией».

Российские и белорусские игроки были исключены из Уимблдона в прошлом году, но могут выступать в одиночном разряде без национальной принадлежности на Открытом чемпионате Австралии.

Их флаги не отображаются рядом с их именами в телетрансляции, как у других игроков, и их страна не указывается в листах лотов.

Посольство России в Австралии заявило, что Tennis Australia поддалась «политическим манипуляциям».

«Помимо уже существующей дискриминации российских теннисистов своей политикой «нейтрального флага», Tennis Australia пошла еще дальше, добившись того, что их болельщикам больше нельзя оказывать видимую поддержку», — говорится в заявлении посольства России.

«Очень прискорбно видеть, как организаторы турнира поддаются откровенным и несколько высокомерным политическим манипуляциям, жертвуя духом честной игры, который был так присущ Открытому чемпионату Австралии».

Белоруска Арина Соболенко заявила, что понимает, как развевающиеся флаги двух стран могут расстроить украинских игроков.

«Я действительно думала, что спорт не имеет ничего общего с политикой, но если так всем станет лучше, это нормально», — сказала журналистам пятая посевная после победы в первом раунде во вторник.

«Если Tennis Australia приняла это решение, чтобы заставить их чувствовать себя лучше, что ж. Они сделали, что я могу сделать? Я ничего не могу сделать».

Уроженец Москвы Евгений Ротман установил российский флаг на трибунах в понедельник во время матча Камилы Ракимовой против Бендель и сказал, что он и его соотечественники не сделали ничего плохого.

«У нас были некоторые жалобы, но мы не беспокоились, мы только поддерживали россиянку, потому что у нее была только одна поклонница, ее мать», — сказал Ротман мельбурнскому вестнику и газете The Age.

Не то чтобы мы размахивали нацистскими флагами и флагами ИГИЛ. Это суверенная страна. «

Вторая сеяная украинка Марта Костюк заявила агентству Рейтер в понедельник, что не пожмет руку своим турне-соперницам из России и Беларуси, которые, по ее мнению, сделали недостаточно, чтобы высказаться против вторжения.