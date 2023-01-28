Australian Open-2023: отец Новака Джоковича пропустил полуфинал после встречи с пророссийскими болельщиками

Отец Новака Джоковича, Срджан, не присутствовал на победе своего сына в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису в пятницу. А Джокович был замечен со зрителями, приносящими запрещенные российские флаги в Мельбурн-парк в начале недели.

По данным Ассошиэйтед ПрессСрджан Джокович выступил с заявлением, в котором говорится, что он не будет присутствовать, «поэтому никаких нарушений нет». Новак Джокович победил Томми Пола со счетом 7:5, 6:1, 6:2 и вышел в воскресный финал мужского одиночного разряда.

После победы в полуфинале Новак Джокович защищал своего отца, говоря, что у него «абсолютно не было намерения поддерживать какую-либо военную инициативу или что-то в этом роде» и что он сожалеет о том, что ситуация «настолько обострилась». Он также заявил, что не уверен, будет ли его отец на финале в воскресенье.

«Во время мероприятия мы говорили с игроками и их командами о важности воздержания от какой-либо деятельности, которая вызывает беспокойство или стресс», — говорится в заявлении Tennis Australia после ситуации вокруг Срджана Джоковича. «Мы продолжим стремиться к безопасности болельщиков на мероприятии и подтверждаем нашу позицию, запрещающую использование флагов Беларуси и России. Tennis Australia выступает с призывом к миру и прекращению войны и насильственного конфликта в Украине».

Во время четвертьфинального матча Джоковича против россиянина Андрея Рублева Сержан Джокович был замечен стоящим рядом с группой, которая размахивала российскими флагами возле главного стадиона. Один из этих мужчин показывал фотографию Владимира Путина.

Полиция сообщила, что четыре человека были исключены из турнира Большого шлема за то, что пронесли российский флаг и угрожали охранникам.

Это произошло после того, как Tennis Australia изменила свою политику, разрешив зрителям демонстрировать флаги разных стран в Мельбурн-парке. 17 января, Теннисная Австралия. Он объявил, что болельщикам запрещено проносить российский и белорусский флаги. После войны России с Украиной.

За последний год российским и белорусским спортсменам полностью запретили участвовать в таких мероприятиях, как чемпионат мира среди мужчин, Уимблдон, Кубок Билли Джин Кинг и Кубок Дэвиса из-за войны в Украине. Российским и белорусским игрокам разрешили участвовать в Открытом чемпионате Австралии, Открытом чемпионате Франции и Открытом чемпионате США, но они обязаны участвовать в качестве «нейтральных спортсменов».