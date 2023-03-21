Baker McKenzie консультировала Nokian Tyres в связи с продажей российских предприятий | отдел новостей

Baker McKenzie выступила консультантом Nokian Tyres plc в связи с продажей своего российского предприятия ПАО «Татнефть». Сделка была подписана в октябре 2022 года. После одобрения Государственной комиссией России 16 марта 2023 года Nokian Tyres получила платеж в размере 285 млн евро от ПАО «Татнефть».

«Эта сделка является ярким примером нашего беспрепятственного международного сотрудничества. Мы помогли нашему клиенту Nokian Tyres справиться со сложностями выезда из России, опираясь на наш опыт в подобных сделках», — прокомментировал Питер Ванд, ведущий партнер сделки.

Nokian Tyres разрабатывает и производит шины премиум-класса для людей, которые ценят безопасность, экологичность и предсказуемость. В 2022 году в Nokian Tire будет работать около 4500 человек, а чистый объем продаж компании составит 1,77 миллиарда евро. Nokian Tyres зарегистрирована на бирже NASDAQ в Хельсинки.

Подразделения Baker McKenzie по корпоративному праву и слияниям и поглощениям регулярно консультируют по сделкам как внутри страны, так и за рубежом. Недавно Baker McKenzie консультировала, среди прочего, First Solar в связи с продажей своего международного бизнеса по эксплуатации и техническому обслуживанию компании NovaSource, Sika в связи с продажей MBCC Group компании INEOS, Fluidra в связи с приобретением Meranus Group, Magna в связи с приобретением Veoneer Active Safety Business, MicroVision при приобретении (сделке с активами) гамбургского подразделения Ibeo Automotive Systems, Trane Technologies при приобретении AL-KO Air Technology, Pacoma при продаже компании L&P, Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) при ее инвестиции в группу VHF, VINCI Energies SA при приобретении части Kontron AG и AURELIUS при приобретении AGFA Offset Solutions и Footasylum у JD Sports и FUNKE Digital при приобретении Baseplus DIGITAL MEDIA GmbH.

Юрисконсульт Nokian Tyres plc:

Бейкер Маккензи

вождение:

Компания / Слияния и поглощения: Питер Ванд (партнер, Франкфурт)

команда:

Компания / Слияния и поглощения: Деннис Тайлер, Доминик Бюхен (оба партнеры, Франкфурт), Ник Брайанс (партнеры, Лондон), Бен Сараччи, Ян Штайн (оба старшие юристы, Лондон), Дэвид Вудкок, Дебадития Датта (оба партнеры, Лондон)

Штрафы: Анахита Томс (партнер, Дюссельдорф), Александр Эрле, Кимберли Фишер (оба партнеры, Берлин), Санни Манн (партнер, Лондон), Эндрю Роуз и Росс Эванс (оба старшие юристы, Лондон), Пол Амберг (партнер, Мадрид)

IP: Михаэль Ваммлер, Ремберт Небель (оба партнера, Франкфурт)

Он она: Хольгер Лутц (партнер, Франкфурт)

денежные рынки: Кристоф Вольф (партнер, Франкфурт)

Антимонопольное: Николаус Крейдль (партнер, Дюссельдорф), Йонас Брукнер (юрист, Берлин)

Разрешение спора: Джоанна Ладлам (партнер, Лондон), Ричард Моулсворт (сотрудник, Лондон)

Меллинг, Войцечкин и Ко

(ранее Baker McKenzie Россия)

Максим Калинин (партнер, Санкт-Петербург), Маргарита Дивина (партнер, Москва), Ольга Аникина (адвокат, Санкт-Петербург), Антон Назаренко (ассистент, Москва), Ольга Панькова (коллега, Санкт-Петербург), Роман Власов (ассистент , Москва)