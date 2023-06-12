Baldur’s Gate 3 появляется, ммм, Baldur’s Gate

Хотя Baldur’s Gate 3 находится в раннем доступе почти три года, он еще не дал нам Baldur’s Gate. Город, давший название серии, станет большой локацией в полной версии игры, когда она выйдет в августе, и сегодня разработчики продемонстрировали Larian в его новом крутом современном облике. Он прошел долгий путь со времен, когда BioWare создавала игры Baldur’s Gate на движке Infinity Engine. Убедитесь сами в трейлере ниже.

«Я думаю, что мы вложили в город в три, в четыре раза больше усилий, чем изначально планировали, но результат, ощущение ходьбы по нему, просто фантастический», — сказал креативный директор Свен Финк. «Итак, то, чего я больше всего боялся, когда мы начинали эту игру, оказалось тем, чем я больше всего горжусь».

Лариан говорит, что в неспокойном городе вы увидите последствия большей части того, что вы сделали, а также персонажей и истории, с которыми вы столкнулись.

«Самое замечательное в том, что если вы решите, вы можете стать еще одной плохой вещью, которая случится с городом», — сказал в видео Адам Смит, бывший заместитель редактора RPS (и нынешний ведущий сценарист BG3). Маскировка. «Вы можете прийти и сказать: «Это место в огне», а затем вы можете облить бензином все вокруг».

Полноценный релиз Baldur’s Gate 3 назначен на 31 августа. Даже в раннем доступе мы бы сказали, что это одна из лучших ролевых игр, в которые можно играть прямо сейчас. На данный момент имейте в виду, что я сам буду ждать финальной игры.

Раскрытие: Привет, Адам! Предыдущий участник Эмили Гера также пишет о Baldur’s Gate 3.

NotE3 и Summer Game Fest 2023 в самом разгаре — смотрите все в центре E3 2023, а также избранные основные моменты из нашего живого блога E3 и Summer Game Fest.