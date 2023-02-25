Baldur’s Gate III — версия для Xbox Series находится в разработке, но была отложена из-за технических проблем.

После вчерашнего заявления о том, что Врата Балдура III PlayStation 5 будет запущена в день и дату с версиями для ПК и Mac 31 августа, и директор по коммуникациям Larian Studios Молли Кэрролл ответила на вопросы, касающиеся потенциальной версии игры для Xbox Series.

в функции Врата Балдура III subreddit, Кэрролл сказал, что версия игры для Xbox Series находилась в разработке «некоторое время», но Larian Studios столкнулась с техническими проблемами. Хотя они все еще пытаются решить эти проблемы, они недостаточно уверены в себе, чтобы официально объявить о версии игры для Xbox Series.

«Нам не нравится объявлять что-либо, пока мы не будем готовы, потому что мы не хотим обманывать людей, пока не будем уверены, что сможем это осуществить», — сказал Кэрролл.

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