Baldur’s Gate III — версия для Xbox Series находится в разработке, но была отложена из-за технических проблем.

После вчерашнего заявления о том, что Врата Балдура III PlayStation 5 будет запущена в день и дату с версиями для ПК и Mac 31 августа, и директор по коммуникациям Larian Studios Молли Кэрролл ответила на вопросы, касающиеся потенциальной версии игры для Xbox Series.
в функции Врата Балдура III subreddit, Кэрролл сказал, что версия игры для Xbox Series находилась в разработке «некоторое время», но Larian Studios столкнулась с техническими проблемами. Хотя они все еще пытаются решить эти проблемы, они недостаточно уверены в себе, чтобы официально объявить о версии игры для Xbox Series.
«Нам не нравится объявлять что-либо, пока мы не будем готовы, потому что мы не хотим обманывать людей, пока не будем уверены, что сможем это осуществить», — сказал Кэрролл.
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Всем здравствуйте,
Спасибо за весь ажиотаж и волнение после вчерашнего объявления Врата Балдура III Выход на PlayStation 5 Day and Date на ПК 31 августа!
Игроки Xbox, мы видели ваши вопросы о том, когда вы можете ожидать этого Врата Балдура III на Xbox. У нас есть версия для Xbox Врата Балдура III Он был в разработке довольно давно, но мы столкнулись с некоторыми техническими проблемами, особенно с кооперативным режимом разделения экрана. Мы все еще работаем над версией для Xbox. Врата Балдура III, но мы недостаточно уверены, чтобы объявить об этом. Нам не нравится ничего объявлять, пока мы не будем готовы, потому что мы не хотим обнадеживать людей, пока не будем уверены, что сможем это сделать.
Нет эксклюзивной платформы, которая мешает нам выпускать Врата Балдура III В день и дату Xbox, если это технически возможно. Если и когда мы объявим о новых платформах, мы хотим убедиться, что каждый выпуск соответствует нашим стандартам и ожиданиям. Спасибо за понимание!
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