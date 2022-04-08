Bandai Namco удалила Mrs. Pac-Man из ее классической игры

Одержимые поклонники Pac определенного возраста могут помнить очаровательную внешность миссис Pac-Man в нем. Назад Земля, интермедия 1984 года с боковой прокруткой, которая впервые дала Pac-Man ноги. эта неделя Переиздание игры на Switch Однако он, похоже, выбросил «ошибку» в дыру в памяти, странная реконфигурация, которая может быть результатом сложной юридической истории, окружающей Миссис Пак МэнСоздавать.

бэкмен автор книг Райан Зильберман и художник Ник Кабальеро Они были одними из первых, кто заметил очевидные изменения в Твиттере на этой неделе. пролить свет Назад Земля Поменяйте местами скриншоты, на которых культовый бант миссис Пакман и красные туфли были заменены персонажем в розовых туфлях на высоких каблуках и в соответствующей шляпе. Объект маленького сына был изменен до размера ребенка. Pac-Man также удалил фирменный красный бант, который впервые появился в 1983 г. н.э. сын пакман.

Миссис Пак-Ман и Сын Пак-Ман в оригинальной версии Назад Земля. Пара была выпущена из переиздания Switch на этой неделе.

Оставить спрайты в их первоначальном виде было явно проще для Hamster, который публикует серию Arcade Archives на Switch. описывать Назад ЗемляВ переиздании Arcade Archives отмечается, что «серия точно воспроизвела многие из классических шедевров Arcade», что делает такое небольшое изменение еще более удивительным. Что происходит?

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Кому принадлежит миссис Пакман?

Bandai Namco не ответила на запрос Ars Technica о комментариях относительно модификации. Но этот шаг может иметь какое-то отношение к долгой и сложной юридической истории Миссис Пак Мэн Сам.

в то время как оригинал бэкмен является дочерней компанией Namco Corporation, компании Миссис Пак Мэн аркадный шкафчик Жизнь началась с «набора инструментов для ускорения» под названием сумасшедший ото Он был создан группой студентов Массачусетского технологического института, которые называют себя General Computer Corporation (GCC). Этот комплект модов в конечном итоге был включен в издание 1982 года. Миссис Пак МэнС официального благословения Namco.

В судебном процессе 1983 года штатам GCC было предоставлено бессрочное право на получение гонорара каждый раз, когда Namco переиздает его новую версию. Миссис Пак Мэн или сын пакман (также разработан Советом сотрудничества стран Персидского залива). Это право собственности, пересмотренное в 2008 году, помогает объяснить, почему эти две игры редко включаются в сборки Pac по сей день.

Перенесемся в 2019 год, когда AtGames объявила об этом. Вы приобрели эти права собственности у стран Совета сотрудничества стран Персидского залива. При попытке освободить файл Миссис Пак Мэн Ретро гардероб. Это в свою очередь привело к Иск от Namco Bandai что было поселился в 2020 году По нераскрытым условиям.