Bank of America прервал конференцию из-за возмущения комментариями Украины

Bank of America прервал клиентскую онлайн-конференцию по геополитике и принес извинения участникам после того, как некоторые отклонили то, что они сочли пророссийскими комментариями о войне в Украине, по словам трех человек, присутствовавших на мероприятии.

Конференция планировалась как двухдневное мероприятие, которое начнется во вторник, но BofA Securities отменила три заседания, посвященные санкциям США в отношении России и американо-российским отношениям. Этот шаг был сделан после того, как некоторые клиенты пожаловались на тон комментариев ораторов внутри и за пределами банка во время онлайн-форумов во вторник.

Один из стратегов банка связался с клиентами после мероприятия, чтобы извиниться за содержание заседаний во вторник, по словам трех человек, знакомых с этим вопросом.

«Я до сих пор не понимаю, почему американские банки продолжают направлять спикеров на мероприятия клиентам, которые часто просматривают темы для обсуждения в Москве о войне в Украине», — написал Тимоти Эш из BlueBay Asset Management, специалист по России, присутствовавший на конференции. Твиттер.

Он сказал Financial Times: «Москва явно ведет информационную войну с Западом. Он заинтересован в том, чтобы повлиять на то, как западные банки изображают конфликт, и банки должны помнить об этом».

Bank of America заявил, что встреча была одной из многих, на которой присутствовали сторонние спикеры, чтобы помочь своим клиентам понять проблемы, влияющие на их инвестиционные решения.

В своем заявлении она сказала: «Все наши внешние представители независимы, и высказанные различные мнения являются их собственными. Мы принесли извинения клиентам, которые выразили недовольство некоторыми из высказанных мнений».

Инвестиционные банки часто принимают докладчиков с противоречивыми точками зрения, чтобы представить своим клиентам широкий спектр мнений. Но некоторые из присутствовавших на мероприятии во вторник сказали, что такие односторонние взгляды представляются необычно без других точек зрения для достижения баланса.

«Это было больше похоже на Банк России, чем на Банк Америки», — сказал один из присутствующих. «Все мероприятие было исключительно пророссийским».

Другой человек охарактеризовал заседания во вторник как «безжалостно антиукраинские».

Два собеседника рассказали, что Дэниел Шихан, старший вице-президент по международным отношениям Bank of America Securities, раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «манипулятором и подражателем», по поводу которого в администрации США были «серьезные опасения». Пресс-секретарь Зеленского не сразу ответил на запрос о комментарии.

Представитель Bank of America заявил, что банк не согласен с такой интерпретацией замечаний Шихана, которые были призваны отразить мнение других, а не его собственное.

Один из присутствовавших сказал, что ему показалось, что один из выступавших, Николай Петро, ​​профессор политологии Университета Род-Айленда, «сказал очень шокирующие вещи… это было откровенное заявление российского МИДа».

Однако Петр ответил, что у людей, которые жаловались, «была своя собственная повестка дня» и они «на самом деле не слушали» то, что он сказал.

В своей подготовленной речи, которой он поделился с Financial Times, Петро отметил: «При любом сценарии Украина будет самым большим проигравшим» в войне. Его промышленные мощности будут разрушены частично из-за его экономической политики превращения в сельскохозяйственную сверхдержаву «в соответствии с рекомендациями ЕС и США», а его население будет продолжать сокращаться, поскольку люди будут вынуждены искать работу за границей.

«Если именно это имела в виду Россия, лишая Украину способности вести войну против России, то можно сказать, что она победила», — сказал он.

Он сказал, что правительство США не заинтересовано в прекращении огня, потому что оно больше всего выиграло от затянувшегося конфликта за счет «значительного увеличения потенциала ЕС и военной зависимости от США».

После разговора Эш задал Петру ряд вопросов. Один из участников сказал, что мнения Петра «не приветствуются». [Russian president Vladimir] Путин», и что Эш, похоже, хотел продвигать повестку дня.

Эш сказал, что его единственная цель заключалась в том, чтобы «убедиться, что западные банки придерживаются сбалансированного подхода к конфликту и не увязают в простом повторении тезисов Москвы».

Другой присутствовавший сказал, что, хотя взгляды, подобные взглядам Петра, могут показаться оскорбительными для многих на Западе, важно услышать их выражение.

«Он передает информацию о том, как думают другие люди», — сказал человек. «Если так в России думают о том, как будет развиваться конфликт, важно это выяснить».

Дополнительный отчет Лоуренса Флетчера

В эту статью были внесены поправки, в которых говорится, что после сессии с клиентами связался один из стратегов Bank of America, а не глава исследовательского отдела.