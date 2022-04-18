Bank of America сообщил о снижении квартальной прибыли

Bank of America присоединился к своим коллегам, сообщившим о более низкой прибыли за первые три месяца года, но сохраняет оптимистичные экономические прогнозы, даже несмотря на то, что другие кредитные гиганты становятся более осторожными.
Прибыль банка упала на 12 процентов до 7,1 миллиарда долларов в первом квартале прошлого года, превзойдя ожидания аналитиков, Bank of America. Она сказала Понедельник. Несмотря на резкий спад на Уолл-стрит, руководители указали на высокие показатели своего бизнеса на Мэйн-стрит, где прибыль выросла на 11 процентов, что является признаком того, что восстановление экономики США останется сильным.
«Потребители сидят на большом количестве наличных денег», — заявил Брайан Мойнихан, исполнительный директор компании, аналитикам на телефонной конференции, чему способствовала жаркая ситуация на рынке труда и рост заработной платы. По его словам, поскольку Федеральная резервная система повысит процентные ставки в ближайшие кварталы, банк рассчитывает заработать гораздо больше денег, чем проценты, которые клиенты могут взимать по кредитам.
Банки-конкуренты, в том числе JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup, стали более настороженно относиться к экономике после того, как огромные кварталы прошлого года исчезли. Руководители этих банков, сообщившие о доходах на прошлой неделе, назвали войну на Украине, инфляцию и рост процентных ставок в США факторами, которые могут помешать восстановлению экономики.
Но Алистер Бортвик, финансовый директор Bank of America, сказал, что есть много положительных признаков.
«Несмотря на сложные условия, потребители продолжают демонстрировать финансовую устойчивость», — сказал он на телефонной конференции с журналистами. Клиент потратил на рекордно высоком уровне в первом квартале, что привело к росту расходов на путешествия, развлечения и рестораны.
Акции Bank of America закрылись в понедельник более чем на 3 процента выше.
По словам Бетси Грасек, аналитика Morgan Stanley, последний раунд доходов Уолл-стрит отразил повышенный спрос на потребительские кредитные карты и бизнес-кредиты, что может поддержать будущие доходы.
«Люди все еще тратят деньги, и они израсходовали часть своих избыточных сбережений», — сказала она.
Bank of America, второй по размеру активов банк страны, отложил скромную сумму в свой фонд на случай дождливых дней на возможные потери по кредитам. Прибавка в 30 миллионов долларов — даже с учетом убытков, связанных с санкциями против России — была намного ниже 902 миллионов долларов, добавленных к запасам JPMorgan, крупнейшего банка США.
Bank of America заявил, что его прямое влияние на Россию было минимальным после того, как он сворачивал свой бизнес в этой стране более десяти лет. Однако г-н Мойнихан сказал, что его потенциальные риски в стране могут достигать 700 миллионов долларов, в основном в виде кредитов девяти российским компаниям, в том числе экспортерам сырьевых товаров, которые имеют сильные денежные потоки и продолжают производить платежи.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».