Bank of America сообщил о снижении квартальной прибыли

Bank of America присоединился к своим коллегам, сообщившим о более низкой прибыли за первые три месяца года, но сохраняет оптимистичные экономические прогнозы, даже несмотря на то, что другие кредитные гиганты становятся более осторожными.

Прибыль банка упала на 12 процентов до 7,1 миллиарда долларов в первом квартале прошлого года, превзойдя ожидания аналитиков, Bank of America. Она сказала Понедельник. Несмотря на резкий спад на Уолл-стрит, руководители указали на высокие показатели своего бизнеса на Мэйн-стрит, где прибыль выросла на 11 процентов, что является признаком того, что восстановление экономики США останется сильным.

«Потребители сидят на большом количестве наличных денег», — заявил Брайан Мойнихан, исполнительный директор компании, аналитикам на телефонной конференции, чему способствовала жаркая ситуация на рынке труда и рост заработной платы. По его словам, поскольку Федеральная резервная система повысит процентные ставки в ближайшие кварталы, банк рассчитывает заработать гораздо больше денег, чем проценты, которые клиенты могут взимать по кредитам.

Банки-конкуренты, в том числе JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup, стали более настороженно относиться к экономике после того, как огромные кварталы прошлого года исчезли. Руководители этих банков, сообщившие о доходах на прошлой неделе, назвали войну на Украине, инфляцию и рост процентных ставок в США факторами, которые могут помешать восстановлению экономики.