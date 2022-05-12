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Battle.net восстанавливается после DDoS-атак более часа

12 мая, 2022
Artem Sokolov

Activision Blizzard сообщила в Twitter в среду, что ее сайт Battle.net Сервис подвергся распределенной атаке типа «отказ в обслуживании» (DDoS). Чуть больше часа спустя она сообщила, что нападения, которые она замечала, прекратились.

в Начальный твитВ сообщении, опубликованном в 19:11 по восточному времени из аккаунта @BlizzardCS в Twitter, компания предупредила, что атака «может привести к большой задержке и отключению для некоторых игроков». В первом твите упоминалась одиночная атака, но во втором сообщении говорилось, что все кончено. Отправлено в 20:29 по восточному времениУпоминается Атаки — множественное число.

Судя по сообщениям пользователей о Downdetector, у игроков возникали проблемы с играми, в том числе Заметьте и смотритеИ мир банокИ Зов долга (хотя точный адрес не указан) и Диабло 3.

Battle.net У меня были DDoS-атаки около часа В ноябре Что также вызвало проблемы у геймеров, пытающихся играть в игры.

Обновление от 11 мая, 20:39 по восточному времени: Activision Blizzard заявляет, что атаки, которые она отслеживала, завершены.

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