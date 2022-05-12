Battle.net восстанавливается после DDoS-атак более часа

Activision Blizzard сообщила в Twitter в среду, что ее сайт Battle.net Сервис подвергся распределенной атаке типа «отказ в обслуживании» (DDoS). Чуть больше часа спустя она сообщила, что нападения, которые она замечала, прекратились.

в Начальный твитВ сообщении, опубликованном в 19:11 по восточному времени из аккаунта @BlizzardCS в Twitter, компания предупредила, что атака «может привести к большой задержке и отключению для некоторых игроков». В первом твите упоминалась одиночная атака, но во втором сообщении говорилось, что все кончено. Отправлено в 20:29 по восточному времениУпоминается Атаки — множественное число.

[#BNet] В настоящее время мы наблюдаем DDoS-атаку, которая может привести к большой задержке и отключению для некоторых игроков. Мы активно работаем над устранением этой проблемы. — Blizzard CS — Америка (@BlizzardCS) 11 мая 2022 г.

[Bnet] Атаки DDOS, которые мы отслеживаем, завершены. Если вы по-прежнему не можете войти, попробуйте https://t.co/NY39q2slWo — Blizzard CS — Америка (@BlizzardCS) 12 мая 2022 г.

Судя по сообщениям пользователей о Downdetector, у игроков возникали проблемы с играми, в том числе Заметьте и смотритеИ мир банокИ Зов долга (хотя точный адрес не указан) и Диабло 3.

Battle.net У меня были DDoS-атаки около часа В ноябре Что также вызвало проблемы у геймеров, пытающихся играть в игры.

Обновление от 11 мая, 20:39 по восточному времени: Activision Blizzard заявляет, что атаки, которые она отслеживала, завершены.