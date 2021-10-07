Battlefield 2042 теперь поддерживает двойное цифровое разрешение на PS5

редакция: В этой статье мы изначально предложили это Поле битвы 2042 у него есть Бесплатное обновление с PS4 до PS5, но это технически неправильно. У вас будет право на набор Cross-Gen Bundle, только если вы приобретете версию игры для PS5 в цифровом виде. Покупка цифровой версии игры для PS4 не даст вам Cross-Gen Bundle. Конечно, если у вас нет PS5, вы все равно можете купить цифровую версию PS5, загрузить версию для PS4 и играть в нее, пока не перейдете на консоль следующего поколения.

Приносим извинения за ошибку – мы уверены, что вы поймете, что это запутанная ситуация.

Оригинальная статья: Купить стандартную цифровую версию болота Поле битвы 2042 На вашей PlayStation 5 или PS4 он даст вам право на его коллегу из нескольких поколений, а это значит, что вы получите Бесплатное обновление с PS4 до PS5 Без необходимости распыления на одном из более дорогих уровней. Раньше вам нужно было приобрести Gold Edition или Ultimate Edition игры, чтобы иметь право на двойное право.

«Мы понимаем, что многие устройства следующего поколения по-прежнему трудно достать», Представитель разработчика сказал DICE. «Мы хотим, чтобы как можно больше поклонников Battlefield отправились вместе с нами в первый же день игры, и мы хотим дать этим игрокам душевное спокойствие, что их прогресс будет продолжаться, если они получат новую систему в праздничный сезон или после него».

В игре есть полные сохранения и перекрестный переход между консолями PlayStation, поэтому все, что вы делаете, будет легко переноситься между устройствами. Тем не менее, стоит отметить, что если вы планируете купить базовую версию Battlefield 2042 на Blu-ray, возможности обновления нет, так что просто имейте это в виду, прежде чем покупать.