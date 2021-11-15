Battlefield 2042 Удаление «случайного» упоминания о войне России с Украиной

Кожа по новой Поле битвы 2042 После того, как пользователи укажут, что игра имеет много общего с группой вовлеченных в нее российских игроков, в следующем обновлении игра будет переименована. В 2014 году страна аннексировала часть Украины..

У одного из персонажей игры, Петра «Бориса» Гуськовского, русского происхождения, есть скин, который вы можете открыть, под названием «Маленький зеленый человечек». Поскольку кожа была зеленая от чамо, а Борис был очень крупным парнем, это могло быть шуткой. Но из-за сочетания имени и национальности Бориса это также быстро было воспринято как указание на аннексию Россией российской территории Крыма в 2014 году, но в настоящее время находится в пределах признанных международных границ Украины.

Основной и спорной частью конфликта (который все еще продолжается в некоторых районах) было использование Россией неопознанных сил, несущих национальные флаги или другие символы на своей униформе и транспортных средствах, вторжение в Украину и занятие различными стратегиями. Места, включая крымский парламент. При использовании российского оборудования отсутствие их логотипа позволило Владимиру Путину кратко заявить, что они на самом деле были местными повстанцами и что это не было четкой и явной связью с иностранной территорией.

Россия в конечном итоге признает, что эти люди на самом деле являются элитными спецподразделениями, но к тому времени ущерб был нанесен и что Россия захватит Крым у Украины с помощью пророссийских сторонников в регионе и фиктивного референдума по региону. После взятия его парламента.

Эти немаркированные войска вскоре стали известны как «Маленькие зеленые человечки», так что вы можете понять, почему украинские игроки не рады впервые сыграть в игру и найти скин:

Скриншот: Twitter

Ответ, офицер Поле боя Затем аккаунт написал в Твиттере, что, когда скин останется нетронутым, он будет переименован:

Вы помогли нам сегодня, сообщив нам имя, которое мы используем для скина на Boris Mastery Tyres. Это по совпадению относится к реальной проблеме и не отражает ценности нашей группы. Мы изменим название в следующем обновлении и будем благодарны за то, что это было доведено до нашего сведения.

Вы помогли нам сегодня, сообщив нам имя, которое мы используем для скина на Boris Mastery Tyres. Это по совпадению относится к реальной проблеме и не отражает ценности нашей группы. Мы изменим название в следующем обновлении и будем благодарны за то, что это было доведено до нашего сведения. pic.twitter.com/Zzxc5dt8EW — Прямой контакт Battlefield (atBattlefieldComm) 12 ноября 2021 г.

Наступают в те же выходные Украина обвиняет Россию в сосредоточении 100000 солдат на своей границе.