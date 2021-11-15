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Battlefield 2042 Удаление «случайного» упоминания о войне России с Украиной

15 ноября, 2021
Vsevolod Egorov

Кожа по новой Поле битвы 2042 После того, как пользователи укажут, что игра имеет много общего с группой вовлеченных в нее российских игроков, в следующем обновлении игра будет переименована. В 2014 году страна аннексировала часть Украины..

У одного из персонажей игры, Петра «Бориса» Гуськовского, русского происхождения, есть скин, который вы можете открыть, под названием «Маленький зеленый человечек». Поскольку кожа была зеленая от чамо, а Борис был очень крупным парнем, это могло быть шуткой. Но из-за сочетания имени и национальности Бориса это также быстро было воспринято как указание на аннексию Россией российской территории Крыма в 2014 году, но в настоящее время находится в пределах признанных международных границ Украины.

Основной и спорной частью конфликта (который все еще продолжается в некоторых районах) было использование Россией неопознанных сил, несущих национальные флаги или другие символы на своей униформе и транспортных средствах, вторжение в Украину и занятие различными стратегиями. Места, включая крымский парламент. При использовании российского оборудования отсутствие их логотипа позволило Владимиру Путину кратко заявить, что они на самом деле были местными повстанцами и что это не было четкой и явной связью с иностранной территорией.

Россия в конечном итоге признает, что эти люди на самом деле являются элитными спецподразделениями, но к тому времени ущерб был нанесен и что Россия захватит Крым у Украины с помощью пророссийских сторонников в регионе и фиктивного референдума по региону. После взятия его парламента.

Эти немаркированные войска вскоре стали известны как «Маленькие зеленые человечки», так что вы можете понять, почему украинские игроки не рады впервые сыграть в игру и найти скин:

Скриншот: Twitter

Ответ, офицер Поле боя Затем аккаунт написал в Твиттере, что, когда скин останется нетронутым, он будет переименован:

Вы помогли нам сегодня, сообщив нам имя, которое мы используем для скина на Boris Mastery Tyres.

Это по совпадению относится к реальной проблеме и не отражает ценности нашей группы.

Мы изменим название в следующем обновлении и будем благодарны за то, что это было доведено до нашего сведения.

Наступают в те же выходные Украина обвиняет Россию в сосредоточении 100000 солдат на своей границе.

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