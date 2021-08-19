BBC протестует против высылки журналиста из России | Искусство и развлечения

МОСКВА – Россия отказалась продлить журналистскую визу BBC в Москве – фактическая высылка на фоне растущей напряженности в отношениях с Великобританией – и BBC в конце прошлой недели осудила этот шаг как посягательство на свободу СМИ.

«Россия 24» заявила поздно вечером в четверг, что репортер Би-би-си Сара Рейнфорд должна будет покинуть Россию до конца месяца, когда истечет срок ее визы. По ее словам, решение МИД не продлевать ей визу было принято в ответ на отказ Великобритании предоставить или продлить визы российским журналистам.

«Изгнание Сары Рэйнфорд – это прямое посягательство на свободу СМИ, которое мы безоговорочно осуждаем», – сказал в заявлении генеральный директор BBC Тим Дэйви. Сара – исключительный и бесстрашный журналист. Она свободно говорит по-русски и предоставляет независимые и подробные репортажи о России и бывшем Советском Союзе. Ее журналистика информирует слушателей Би-би-си о сотнях миллионов людей по всему миру ».

Рейнфорд, которая приехала в бывший Советский Союз почти 30 лет назад, ведет репортаж из России в течение пяти лет, начиная с 2000 года, и в настоящее время работает в Москве с 2014 года. Она также работала репортером из Гаваны, Мадрида и Стамбула.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на своем канале через приложение для обмена сообщениями, что министерство предоставило подробную информацию представителям BBC несколько дней назад. Она не знала Рейнфорда по имени.

Захарова обвинила Лондон в игнорировании «неоднократных предупреждений Министерства иностранных дел о том, что он примет аналогичные меры» в ответ на его обращение с российскими журналистами. «Мы регулярно выступаем с заявлениями, призывающими британцев прекратить преследование российских журналистов», – сказала она.

BBC призвала Москву пересмотреть свой шаг.

«Мы призываем российские власти пересмотреть свое решение», – сказал Дэйви. «А пока мы продолжим сообщать о событиях в регионе независимо и беспристрастно».

Отношения России с Западом упали до самого низкого уровня со времен холодной войны после аннексии Москвой в 2014 году украинского Крыма, обвинений во вмешательстве России в выборы, хакерских атак и других напряженных отношений. !

Отношения между Россией и Великобританией оставались особенно напряженными после отравления в 2018 году в Англии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в результате нападения с применением нервно-паралитического агента советского производства, что, по словам британских властей, почти наверняка одобрено “высокопоставленным россиянином. чиновник государственного уровня », – заявление Москва категорически опровергла.

Во время июньского инцидента, ухудшившего отношения, Россия заявила, что один из ее боевых кораблей произвел предупредительные выстрелы, а военный самолет сбросил бомбы на путь британского эсминца HMS Defender, чтобы отогнать его от района возле Крыма, который Москва считает своими территориальными водами. Великобритания, которая, как и большинство других стран, не признала аннексию Крыма Россией, настаивала на том, что пушки не стреляли, и заявляла, что они плыли в украинских водах.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, и Москва предупредила, что российские военные могут в следующий раз открыть огонь по вторгшимся военным кораблям, если предупреждения не будут учтены.