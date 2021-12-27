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Be You: дизайнер Надя Козинец ко всему подходит творчески | развлечения / жизнь

27 декабря, 2021
Muhammad

Надя Козенец — доцент Школы архитектуры и дизайна Университета Луизианы в Лафайетте, где она преподает дизайн интерьеров.

Она родом из России и приехала в Лафайет в начале 1990-х годов через Украину. Надя любит применять свои творческие способности во всем, что она делает, особенно в саду и в приготовлении пищи.

Она является вице-президентом по дизайну женщин в Acadiana, группе женщин в творческих сферах, которые объединяются, чтобы расширить кругозор женщин и использовать силу дизайна и его влияние на социальные и экономические проблемы. Они также очень весело проводят время и создали яркое сообщество вокруг того, чем они занимаются. Вы можете найти это на Facebook.

С Надей приятно находиться, она трудолюбива и дальновидна, и я всегда чему-то у нее учусь.

Какой была ваша первая работа? Первое лето после окончания учебы я работал в черноморском порту, на морском транспорте.

Опишите типичный день своей жизни. Всегда пью чай по утрам, а потом выгуливаю собаку. Мы разговариваем остаток дня. Играет с собакой. Сады.

Какой совет вы дали бы своему малышу? больше доверяйте себе; Остальные не лучше.

Что больше всего произошло в вашей жизни, сформировало то, кем вы являетесь сейчас? Это не единичное событие, а серия событий. Во-первых, позволил мне быть независимым в очень молодом возрасте, затем всю свою жизнь я был кочевником и, наконец, остался жив после операции на головном мозге.

Какими ценностями вы живете? Доброта к людям, природе и животным

Что вы больше всего цените? Опыт и обмен жизнью с другими

Какая твоя любимая экскурсия? Само путешествие, а не пункт назначения.

Где тебе больше всего нравится побыть одному? Прогуляйтесь по улицам любого большого города.

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Какая живая форма вдохновляет вас больше всего? Графиня Босоногая, Ина Гартен.

Какой лучший совет вы когда-либо получали? Жизнь пройдет быстро, так что не теряйте время зря.

Какую книгу вы бы попросили всех прочитать? Любая хорошая книга, желательно из нашей местной библиотеки.

Что больше всего нравится в том месте, где вы живете? Я люблю сочную вечнозеленую листву, и я не стерильный американский город.

Как вы «позволяете счастливым временам катиться»? Хорошая еда, верные друзья и много вина

Кем ты хотел быть, когда вырос? Я хотел быть дизайнером.

Какой у вас девиз? «Будь собой, а не подражателем».

Как бы ты хотел, чтобы тебя запомнили? Буду любезно помнить.

Что вы говорите себе, когда сомневаетесь в себе? Какая альтернатива?

Какие три вещи жизненно важны для вас? любопытство; открытость. доброта

Какие слова или фразы вы используете чаще всего? «и т. д. и т. д. и т. д.»

Какое твое любимое слово? воображение

Что ты собираешь? Тарелки и чашки чая

На какую пищу можно прожить месяц? макароны

Что вы хотите изменить в себе? Не важно. Сейчас все спит.

Кого из литературных, кинематографических или мультипликационных персонажей вы знаете больше всего? Никто

Опишите себя пятью словами. улыбается; искренность; шаблон; Оставайтесь в силе и воображении.

Каково ваше представление о счастье? день на пляже

Какой ваш любимый фильм? Есть какая-нибудь хорошая романтическая комедия?

Какая музыка определяет вас? Классическая (истинная крестообразная), с. Рахманинов

Кто твой пример в моде? Энни Леннокс и английская актриса Шарлотта Рэмплинг

О чем вы сожалеете больше всего? «Нет сожалений, только извлеченные уроки».

Какой вопрос я хотел бы задать? Как вы справляетесь с такой быстрой жизнью?

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Каков был бы ответ? Научитесь замедляться.

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