Be You: дизайнер Надя Козинец ко всему подходит творчески | развлечения / жизнь

Надя Козенец — доцент Школы архитектуры и дизайна Университета Луизианы в Лафайетте, где она преподает дизайн интерьеров.

Она родом из России и приехала в Лафайет в начале 1990-х годов через Украину. Надя любит применять свои творческие способности во всем, что она делает, особенно в саду и в приготовлении пищи.

Она является вице-президентом по дизайну женщин в Acadiana, группе женщин в творческих сферах, которые объединяются, чтобы расширить кругозор женщин и использовать силу дизайна и его влияние на социальные и экономические проблемы. Они также очень весело проводят время и создали яркое сообщество вокруг того, чем они занимаются. Вы можете найти это на Facebook.

С Надей приятно находиться, она трудолюбива и дальновидна, и я всегда чему-то у нее учусь.

Какой была ваша первая работа? Первое лето после окончания учебы я работал в черноморском порту, на морском транспорте.

Опишите типичный день своей жизни. Всегда пью чай по утрам, а потом выгуливаю собаку. Мы разговариваем остаток дня. Играет с собакой. Сады.

Какой совет вы дали бы своему малышу? больше доверяйте себе; Остальные не лучше.

Что больше всего произошло в вашей жизни, сформировало то, кем вы являетесь сейчас? Это не единичное событие, а серия событий. Во-первых, позволил мне быть независимым в очень молодом возрасте, затем всю свою жизнь я был кочевником и, наконец, остался жив после операции на головном мозге.

Какими ценностями вы живете? Доброта к людям, природе и животным

Что вы больше всего цените? Опыт и обмен жизнью с другими

Какая твоя любимая экскурсия? Само путешествие, а не пункт назначения.

Где тебе больше всего нравится побыть одному? Прогуляйтесь по улицам любого большого города.

Какая живая форма вдохновляет вас больше всего? Графиня Босоногая, Ина Гартен.

Какой лучший совет вы когда-либо получали? Жизнь пройдет быстро, так что не теряйте время зря.

Какую книгу вы бы попросили всех прочитать? Любая хорошая книга, желательно из нашей местной библиотеки.

Что больше всего нравится в том месте, где вы живете? Я люблю сочную вечнозеленую листву, и я не стерильный американский город.

Как вы «позволяете счастливым временам катиться»? Хорошая еда, верные друзья и много вина

Кем ты хотел быть, когда вырос? Я хотел быть дизайнером.

Какой у вас девиз? «Будь собой, а не подражателем».

Как бы ты хотел, чтобы тебя запомнили? Буду любезно помнить.

Что вы говорите себе, когда сомневаетесь в себе? Какая альтернатива?

Какие три вещи жизненно важны для вас? любопытство; открытость. доброта

Какие слова или фразы вы используете чаще всего? «и т. д. и т. д. и т. д.»

Какое твое любимое слово? воображение

Что ты собираешь? Тарелки и чашки чая

На какую пищу можно прожить месяц? макароны

Что вы хотите изменить в себе? Не важно. Сейчас все спит.

Кого из литературных, кинематографических или мультипликационных персонажей вы знаете больше всего? Никто

Опишите себя пятью словами. улыбается; искренность; шаблон; Оставайтесь в силе и воображении.

Каково ваше представление о счастье? день на пляже

Какой ваш любимый фильм? Есть какая-нибудь хорошая романтическая комедия?

Какая музыка определяет вас? Классическая (истинная крестообразная), с. Рахманинов

Кто твой пример в моде? Энни Леннокс и английская актриса Шарлотта Рэмплинг

О чем вы сожалеете больше всего? «Нет сожалений, только извлеченные уроки».

Какой вопрос я хотел бы задать? Как вы справляетесь с такой быстрой жизнью?

Каков был бы ответ? Научитесь замедляться.