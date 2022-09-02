В то время как многие западные компании стремятся дистанцироваться от России, Бельгийско-Люксембургская торговая палата хвастается, что бельгийское пиво по-прежнему так же широко доступно в российских магазинах, как и до вторжения президента Владимира Путина в Украину.

В твиттере в пятницу он сказал Комната в Москве Он опубликовал видео, на котором российские полки полны бутылок и банок. Хугарден, Стелла Артуа и Белая горячка. В торговом органе приветствовали тот факт, что «выбор правильного пива в российских розничных магазинах остается на уровне начала 2022 года».

На вопрос, что имеется в виду под «правильным пивом», представитель палаты ответил: «Это питьевое пиво. Другого смысла в нем нет», а затем добавил, что «среди прочего, да, всегда есть бельгийское пиво, конечно, они лучше.» Виды пива в мире!»

Представитель добавил, что, поскольку производство пива и продуктов питания не подпадает под европейские санкции, «их по-прежнему разрешено перевозить, продавать в России и производить в России компаниями, владеющими авторскими правами на эти товарные знаки».

«Мы рады, что люди все еще могут пить бельгийское пиво, которое мы считаем лучшим пивом в мире», — добавил актер.

Однако, несмотря на радость россиян, пьющих бельгийское пиво, позже твит был удален.

Это происходит на фоне призывов к бойкоту популярной бельгийской марки пива Leffe после того, как через несколько месяцев после путинского вторжения боссы начали производство пива на пивоваренных заводах по всей России.

Спор также начался с твит Со стороны Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России сообщили, что пиво Levi’s будет производиться на семи российских пивоварнях.

Федерация бельгийских торговых палат, представляющая аккредитованные торговые палаты в Бельгии и бельгийские палаты за рубежом, не прокомментировала этот вопрос, но подтвердила, что среди ее членов была Бельгийско-Люксембургская торговая палата в России, и добавила, что никакой власти над тем, чем занималась московская палата, ее штаб-квартира.