Bellator 268 – Вадим Немков vs Юлиус Англекас: карта боя, шансы, время начала, дата, место

Пришло время отправиться на Мировой Гран-при Bellator в полутяжелом весе. Четверо мужчин все еще борются за титул чемпиона и претендуют на приз в миллион долларов, чтобы выиграть финальные турниры, и все четверо будут участвовать в субботу вечером.

Действующий чемпион Вадим Немков вернулся, когда вышедший на замену Юлиус Ангеликас вступает в главном турнире. Анджеликас заменяет Энтони «Рамбл» Джонсона, который вынужден уйти на пенсию из-за тяжелой болезни. Джонсон выиграл техническим нокаутом над Хосе Аугусто в первом раунде турнира, чтобы пройти дальше. Тем временем Немков единогласным решением судей одержал победу над бывшим чемпионом Филом Дэвисом в первом раунде.

В совместном главном событии нынешний король в супертяжелом весе Райан Бейдер вернулся, когда он встретится с Кори Андерсоном в другом полуфинале. Бадр обыграл Лиото Мачиду в своем первом матче на турнире, а Андерсон победил Довлетжана Ягчимурадова. Бадр надеется на матч-реванш с Немковым после того, как россиянин жестоко нокаутировал его, чтобы выиграть титул чемпиона за 205 фунтов в августе 2020 года. Бадр – один из двух чемпионов Bellator, одновременно владеющих титулом Серии B.

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Давайте подробнее рассмотрим полный боевой пропуск и новейшие возможности, а также то, как вы можете наблюдать за сражениями в субботу вечером.

Карта боя, шансы

Коэффициенты через Caesars Sportsbook

Вадим Немков (полузащита) (14-2) -550 vs Юлиус Ангеликас (10-1) +400 – полуфинал Гран-при в полутяжелом весе

Кори Андерсон (15-5) -180 против Райана Бадера (28-6, 1 NC) +155 – полуфинал Гран-при в полутяжелом весе

Бенсон Хендерсон (28-10) -120 против Брента Примуса (10-2) +100 – легкий вес

Генри Корралес (18-6) -120 vs Владислав Барубченко (16-2) +100 – полулегкий вес

Отборочные

Карл Альбрехтсон (12-3) -175 против Довлитжана Ягчымурадова (18-6-1) +150 – полутяжелый вес

Салливан Кули (1-0) -380 vs Dion Clash (1-0) +300 – полутяжелый вес

Ник Браун (11-1) -330 против Бобби Ли (12-6) +260 – легкий вес

Грегори Миллиард (12-6) -115 против Хавьера Торреса (11-5, 1 NC) -105 – средний вес

Сумико Инаба (2-0) -440 против Рэнди Филд (2-0) +340 – наилегчайший вес среди женщин

Лэнс Гибсон-младший (4-0) -450 против Раймонда Пены (9-4) +350 – легкий вес

Гейлон Бейтс (3-0) -650 против Рафаэля Монтини (6-4, 1 NC) +475 – Бантамойс

Мухаммед Берхамов (14-1) -175 против Джалиля Уиллиса (15-2) + 150- Уолтер Уайтс

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