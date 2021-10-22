Bellator 269 – прогнозы Федора Емельяненко против Тимоти Джонсона: карточный бой, шансы, время начала, превью

На протяжении своей легендарной 21-летней карьеры и 46 профессиональных боев Федор Емельяненко может с гордостью сказать, что он по-прежнему занимается любимым делом.

Русский Баттер, широко известный как величайший тяжеловес в истории смешанных единоборств, в субботу будет предпоследним маршем в клетку перед своими обожающими соотечественниками, когда Емельяненко (39-6, 1 NC) возглавит титул Bellator 269 на московской ВТБ Арене (Время шоу, 15:00 по восточноевропейскому времени).

В супертяжелом весе против американца Тимоти Джонсона (15-7) Емельяненко в последний раз дрался на российской земле и впервые после его спорной победы над Фабио Мальдонадо в 2016 году. Но победа или поражение “Последний император” обещает, что он вернется к еще одному бою – желательно в Чикаго – чтобы завершить свою невероятную карьеру.

«Смешанные единоборства – самая увлекательная работа, которую я когда-либо мог выполнять», – сказал Емельяненко через переводчика тихим голосом во время телеконференции для СМИ во вторник. «Я никогда не устаю от пресс-мероприятий, и я считаю, что они необходимы в боевых видах спорта, поэтому я привык к ним с годами.

«Что касается сражений бок о бок с моими друзьями и семьей, я думаю, что это может быть сложно. Когда мои друзья и семья сражаются со мной по одной карте, важно, чтобы я сосредоточился на своей борьбе, а не столкнулся с остальными. Потому что я я профессионал и уже некоторое время занимаюсь этим видом спорта, думаю, я хорошо умею все упрощать, когда дело касается всех этих факторов “.

Помимо преодоления заката своей боевой карьеры, Емельяненко в последние годы работал тренером и наставником, помогая будущим звездам ММА в качестве капитана команды Федора. Недавние результаты были солидными, поскольку Емельяненко помог привести таких спортсменов, как супертяжеловес Вадим Немков и тяжеловес Валентин Молдавский, к титулам Bellator.

В самом деле, именно Емельяненко работал над угловой Молдавского в июне, когда он завоевал временный титул чемпиона Bellator в тяжелом весе, приняв нелегкое решение по Джонсону, что, вероятно, дало понять, кто станет следующим соперником Емельяненко.

Джонсон, 36-летний уроженец Миннесоты, вступил в игру с Молдавским в победной серии из трех боев, что, несомненно, стало лучшим продолжением его 11-летней профессиональной карьеры. Он также хорошо боролся в поражении, постоянно увеличивая темп.

На этой неделе Емельяненко заявил, что отказался от возможности вернуться в Москву против свободного агента и бывшего чемпиона UFC в супертяжелом весе Джуниора душ Сантуша в пользу выбора Джонсона, во многом из-за его недавней победной серии в США. Результат стал неожиданностью не только для мира ММА в целом, но и для Джонсона – пусть и очень приятного, – поскольку суббота – самая большая возможность в его карьере.

«Тим Джонсон занимает очень низкое место в списке сильных сторонников имени», – сказал Джонсон. «Люди знают меня, но я не думаю, что большие фанаты считают меня крутым парнем по имени».

Независимо от значения имени Джонсона, его последняя биография говорит сама за себя. Он входил с преимуществом в три дюйма и два дюйма в руке, что помогло отважному гладиатору стать фаворитом для ставок, несмотря на то, что он путешествовал на задний двор своего противника.

«Я приветствую борьбу на родине Федора», – сказал Джонсон. «Сколько людей могут попробовать что-то подобное? Я не могу выйти и подумать:« Эй, я сражаюсь с Федором »». «Это просто противник, и это [standing] перед моими целями.

«Федор – мощный удар. У него хорошие броски. Я готовлюсь к этому бою, чтобы быть на всех трех позициях. Федор сражается перед вами, с нетерпением жду возможности получить ту большую правую руку или эту большую силу. Боец. Вы можете не ленись с ним ».

Карта боя, шансы

Тим Джонсон (15-7) -170 vs Федор Емельяненко (39-6) +145, тяжелый вес

Виталий Минаков (22-1) -300 против Саида Сомы (7-2) +240, супертяжелый вес

Усман Нурмагомедов (13-0) -2500 vs Патрик Петилла (11-8) + 1200, 160 фунтов

Анатолий Токов (29-2) -625 vs. Хонор Давлатмородов (18-3-1) +450, средний вес

прогноз

Самое безумное в закате великой карьеры Емельяненко то, что он длился уже десять лет. Емельяненко восходит к одностороннему поражению техническим нокаутом от Сильвы Антонио “Bigfoot” под знаменем Strikeforce, тотал 8-4 с множеством очагов переосмысления.

Основная причина, по которой Емельяненко смог выжить, – это скорость его обманчивой руки и печально известная сила, которую он держит в своей большой правой лапе. Емельяненко прошел дистанцию ​​лишь дважды за последнее десятилетие, при этом большинство его боев были короткими перестрелками, когда он сначала бил соперника в подбородок (Фрэнк Мейер, Шел Соннен) или бил его кулаком (Мэтт Митрион, Райан Бейдер).

На данный момент у Емельяненко есть что-то, кроме отличного баллона с бензином, что в конечном итоге означает, что Джонсон, который провел пять тяжелых раундов с Молдавским, должен будет прокладывать себе путь с Емельяненко, если бой выйдет за рамки первого раунда.

Джонсон, на самом деле, очень компетентный борец и отличный физический образец, а это значит, что у него есть несколько способов выиграть бой, если возникнут различные возможности. Но, как и любой другой, кто осмелится вступить в поединок с Емельяненко, ему придется продержаться первые 90 секунд, когда Федор наиболее опасен благодаря своей способности добивать одним ударом.

сбор Джонсон через технический нокаут2