Bellator 273: Райан Бейдер «Благородный боец» не заинтересован в уходе на пенсию Плюс будет ли Фрэнсис Нганну снова драться в UFC?

Место: Footprint Center, Феникс, Аризона Дата: Воскресенье 30 января покрытие: Смотрите прямую трансляцию на BBC iPlayer, на сайте и в приложении BBC Sport с 00:30 по Гринвичу.

«Во-первых, имейте четкий и конкретный рабочий пример, цель, цель. Во-вторых, имейте средства для достижения своих целей: мудрость, деньги, материалы и методы. В-третьих, приспособьте все свои средства к этой цели».

Изречения Аристотеля. И действительно, слова и мудрость, которые идеально подходят к 15-летней бойцовской карьере Райана Бейдера, американского бойца смешанных единоборств, который в эти выходные защитил титул Bellator в супертяжелом весе против временного чемпиона Валентина Молдавского.

Боец и отец, Бадр был чемпионом мира в полутяжелом и тяжелом весе в Bellator, и 38-летний выпускник, получивший степень в области правосудия и социальных исследований, сказал Би-би-си, что ему нравится вызов русских.

Умный и интеллигентный, Бадер сражался на самом высоком уровне в UFC, выиграл The Ultimate Fighter и, наконец, с Bellator вырос в действительно успешного благородного бойца.

У него один из самых больших спортивных залов в мире, замечательная семья и богатство, превышающее обычные ресурсы, как в личной жизни, так и в качестве профессионального бойца в клетке, но, по его словам, желание воина к нему все еще горит.

Бадер сказал, что его защита титула Bellator в супертяжелом весе против Молдовского станет кульминацией его карьеры в качестве главного события. Он добавил, что драться было «очень весело» и «уходить на пенсию — это просто не идея» после многих лет беспокойства в UFC и отсутствия титулов.

Бадр Тадж из Bellator в легком весе проиграл молодому россиянину Вадиму Немкову, но одолел тусклого великого Федора Емельяненко и стал чемпионом в супертяжелом весе, не надев свои 4-унциевые перчатки и не оставшись в спорте.

Арена Footprint Center будет наполнена громкой поддержкой приемного сына из Аризоны, и Бейдер поставит все на карту.

Он объяснил: «На данный момент я наслаждаюсь жизнью — тренируюсь, развиваюсь — и хотя мне 38 лет, сейчас я чувствую себя намного лучше, чем в 25. Тренируйся усердно, тренируйся с умом, сражайся легко».

В UFC был тяжелый и сложный период. Но жизнь в Bellator League была иной. Бадр собрал впечатляющее резюме в полутяжелом весе, прежде чем выиграть чемпионат Bellator в тяжелом весе.

«Определенно был период [in the UFC], когда у меня была победная серия из пяти игр, а Александр Густафссон выиграл титул, проиграв нокаутом. Но потом я перестал об этом думать. Тогда я проиграл и подумал, что получу здесь удовольствие, буду драться изо всех сил и посмотрю, что получится.

«Тогда у меня началась игра разума. С тех пор я плохо выходил из (Элира) Латифея, я закончил (Антонио) Ногерию в Бразилии. Потом я пришел в Bellator и выиграл пояс, он защитил пояс, а затем Я выиграл Гран-при в супертяжелом весе.

«Но этот вид спорта сильно изменился. Когда он начинался, он был более андерграундным, он начался в конце его. Но сейчас он очень популярен и является частью спортивной культуры НФЛ и Национальной баскетбольной ассоциации. Это также здорово. чтобы наши бои транслировались в прямом эфире по всему миру. Как на BBC».

Он объяснил, что его менталитет был твердым в школе шлемов — американской студенческой борьбе. Это была ранняя черта в его жизни.

«Вот так я и пришел. С семи лет я занимался борьбой. Я был таким, когда был ребенком. многому научился и много проиграл». Ездя на разные чемпионаты, ты наживаешься на этих поражениях. Это идеальный путь в ММА.

«Да, есть удары руками, локтями и подачами, но в остальном они очень похожи».

Как сказал мне Бадр в одном из наших многочисленных интервью: «Может быть, вы боретесь за титул или, может быть, вы в проигрыше. твоей жизни. Титулы — это здорово, но это не с тобой в клетке. Ты соревнуешься тут и там. Каждый бой передо мной — самый важный в моей жизни».

Он добавил: «Это много работы [belts]. Возможно, дело дойдет до того, что я захочу немного замедлиться. Кого ты знаешь? Но я точно могу оставить адрес.

Теперь Дарт должен сделать именно это, чтобы завершить свое наследие.

Будет ли Фрэнсис Нганну снова драться в UFC?

Даны Уайта не было видно, когда пояс UFC был обернут вокруг талии Фрэнсис Нганну.

Что касается тяжелого веса в ММА, увидим ли мы снова бой Фрэнсис Нганну в UFC, защищая свой титул чемпиона в супертяжелом весе?

Похоже, что между камерунцем и президентом UFC Даной Уайт образовалась пропасть из-за контрактов и оплаты. Но так было всегда. Промоутеры всегда были ближе к императорам. Сила лежит на них.

Уайт категорически отрицал, что игнорировал Нганну после победы над Сирилом Жаном.

«Меня не было на главном событии — я действительно ушел с арены сразу после со-главного события, потому что за кулисами происходили вещи, с которыми я имел дело», — сказал он.

«Если кто-то подумает, что я проявляю какое-то неуважение к Фрэнсису — я встречаюсь с Фрэнсисом всю неделю, идиоты.

Построенный как грузовик, но неизменно добрый и скромный, как человек, Нгано поднялся к славе и вершине спорта после подросткового возраста, копая пыль в каменоломнях своей родины.

Нганну рассказал о боксерском поединке с Тайсоном Фьюри, чемпионом WBC в супертяжелом весе. новые пастбища? Учитывая недавние бои по боксу/ММА, не в последнюю очередь между Конором МакГрегором и Флойдом Мейвезером-младшим, возможность боя Нганну-Фьюри снова объединит оба вида единоборств и, несомненно, станет игрой с огромными деньгами.

Эйден Ли из Бирмингема вернулся к взрывному матчу

Эйден Ли, полулегковес из Бирмингема, который тренируется вместе с братьями Лионом и Фабианом Эдвардсом в команде Renegade, также сражается за главный кард Bellator 273 против Генри Корралеса.

Не обращайте внимания на 10 побед Ли и пять рекордных поражений — паршивый, неуклюжий боец ​​​​заработал репутацию фаворита болельщиков и фаворитов фанатов, а поскольку Корралес был агрессивным воином в клетке, он мог бы похитить шоу.

После победы в Москве в прошлом году Ли смеется: «Иметь этот опыт и сражаться на международном уровне было здорово для меня в 2021 году.

«Я дрался в Америке против американца, и я дрался в России против русского, и, очевидно, я не выиграл первый матч, но это был очень ценный опыт, когда дело дошло до роста бойца.

«Теперь я собираюсь поехать в Аризону, чтобы сразиться с парнем, который живет и тренируется там, так что это аналогичный опыт, и я с нетерпением жду этого.

«Генри Корралес — опытный парень, он играет. Ему нравится бросать руки, и у него есть немного силы. Вот и все. Он очень простой. Он силовой игрок в игре, у которого было много боев. Я, честно говоря, чувствую, что технически я лучше его во всем».

«Ли» тоже вытирается… «Я скучный человек», — сказал он, снова смеясь. «У меня нет никаких серьезных интересов, кроме боев. Я увлечен тем, что делаю, и посвятил этому свою жизнь».

Как говорится, стили создают бои, и этот поединок создан для того, чтобы быть взрывным.