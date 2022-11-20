Bellator 288: Усман Нурмагомедов победил Патрики Питбуля за титул чемпиона в легком весе

место: Винтертраст Арена, Чикаго, Иллинойс покрытие: Основные моменты на BBC Three в субботу, 19 ноября, в 20:00 по московскому времени, а полное событие доступно на iPlayer.

Усман Нурмагомедов победил Патрики Питбулла Фрайара и завоевал титул чемпиона в легком весе единогласным решением судей на турнире Bellator 288 в Чикаго, штат Иллинойс.

24-летний Нурмагомедов из России доминировал в потрясающих и противоречивых обменах, чтобы выиграть свой первый турнир.

Чтобы стать чемпионом мира, он подражает своему двоюродному брату и тренеру Хабибу Нурмагомедову.

Хабиб — бывший обладатель титула чемпиона UFC в легком весе, который завершил карьеру непобежденным, выиграв все 29 боев.

Как и его двоюродный брат, Нурмагомедов остался непобежденным, победив бразильского Питбуля, увеличив свою победную серию до 16.

В со-главном бою Вадим Немков сохранил свой титул в полутяжелом весе, победив единогласным решением судей Кори Андерсона.

Победив Андерсона, 30-летний россиянин Немков выиграл чемпионат мира в полутяжелом весе и приз в 1 миллион долларов (840 000 фунтов стерлингов).

Новое поколение Нурмагомедов

В титульном бою в легком весе сразились два знаковых имени в ММА, а Питбули и Нурмагомедовы вошли в историю этого вида спорта.

Питбуль и его брат, чемпион Bellator в полулегком весе Патрисио, завоевали титулы чемпиона мира Bellator, а достижения Хабиба заставили многих считать его одним из лучших игроков всех времен.

Соревнуясь в своем 24-м бою в Bellator, 36-летний Питбуль впервые защитил свой титул, победив Питера Куэлли в прошлом году. После того, как его брат освободил пояс.

Между тем, Нурмагомедов дрался в Bellator только в пятый раз с момента подписания контракта с промоушеном в 2021 году.

Первый раунд был признаком того, что грядут события, поскольку Нурмагомедов использовал комбинацию ударов ногами, чтобы удержать Питбуля на расстоянии, чтобы бразилец не мог использовать свою опасную силу удара.

Разница в результатах между двумя бойцами была разительной: Нурмагомедов нанес 36 ударов ногами в первом раунде против трех у Питбуля.

Во втором раунде Нурмагомедов обратился к борьбе, когда он победил Питбуля и нанес несколько ударов по полу, говоря Питбулю на ухо, повторяя сцены из карьеры Хабиба.

Питбуль никогда не угрожал на протяжении всей оставшейся части боя до последнего раунда, где, возможно, зная, что ему нужно финишировать, он начал больше продвигаться вперед.

Однако, как и в последние 20 минут, у Нурмагомедова был ответ, когда он провел встречный тейкдаун и благополучно проехал до конца боя.

Нурмагомедов выиграл титул через месяц после того, как его товарищ по команде в Дагестане Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру За пояс UFC в легком весе.

Его боевой стиль отличается от тяжелого борцовского стиля Махачева и Хабиба, поскольку Нурмагомедов, кажется, предпочитает стойку, но он в равной степени умеет вести бой в партере.

Хабиб не был в углу Нурмагомедова, как в предыдущих раундах, но присоединился к празднованию после боя по видеосвязи.

«Большое спасибо всем. Я действительно не могу поверить в этот момент. Этот парень [Khabib] «А меня заставляет его отец», — сказал Нурмагомедов.

«У меня небольшая заминка с языком, но я поработаю над этим. Я очень счастлив. Спасибо». [Bellator president] Скотту Кокеру за предоставленную возможность и за тренера, я вас очень люблю — вы, ребята, делаете меня. «

Немков снова держится

Немков тренировался у топового бойца ММА Федора Емельяненко.

Главным событием стал матч-реванш между Немковым и 33-летним американцем Андерсоном. После того, как апрельский матч закончился без конкурса после случайного столкновения голов.

Андерсон, казалось, выиграл этот бой, прежде чем он был запрещен в третьем раунде, поскольку он доминировал над Немковым на большие куски своей борьбой.

В матче-реванше ему не повезло, но с превосходством Немкова в защите россияне пресекали все попытки Андерсона принять бой.

Немков был более занятым бойцом на ногах, нанеся несколько сокрушительных ударов руками и ногами, которые свели на нет угрозу Андерсона и склонили судей в его пользу.

Победив Андерсона, Немков в четвертый раз защитил свой титул и продлил свою беспроигрышную серию в Bellator до девяти побед.

После победы к нему в клетке присоединился кубинец Йоэль Ромеро, которого ранее ночью объявили следующим претендентом на титул в полутяжелом весе.

Этот бой состоится 4 февраля на турнире Bellator 290 в Инглвуде, штат Калифорния, где Райан Бейдер будет защищать титул чемпиона в супертяжелом весе против Федора Емельяненко.

46-летний россиянин Емельяненко, который был в углу Немкова, чтобы победить Андерсона, примет участие в 48-м и последнем бою в его выдающейся карьере, в которой он одержал 40 побед и завоевал титул в нескольких промоушенах.