BeReal: это социальное приложение блокирует отредактированные фотографии, чтобы побудить пользователей быть более реальными.

Существует более новое приложение для обмена фотографиями, которое не похоже на другие платформы социальных сетей.

Мы присоединились к приложению и поговорили с пользователями, чтобы лучше понять, как работает BeReal и что вам нужно о нем знать.

BeReal — это приложение для социальных сетей, которое побуждает пользователей делиться частью своей жизни в режиме реального времени. Он был запущен в начале 2020 года бизнесменом во Франции, но большинство его пользователей — не менее 65% Зарегистрируйтесь на этот календарный год.

Как следует из названия, основное внимание уделяется подлинности. Пользователям предлагается один раз в день поделиться картиной того, что они делают в данный момент, давая друзьям и другим людям четкое представление о своей жизни.

Он не содержит фильтров и кнопок редактирования. Так что, если в этот момент ваши волосы в беспорядке, а ваша перспектива — дождливая парковка, это то, что люди увидят.

Результат далёк от полированных и чрезмерно отформатированных изображений, популярных на других платформах социальных сетей.

Как это устроено?

Концепция BeReal проста. Как только вы загрузите приложение, вы будете получать уведомление один раз в день о том, что настало время BeReal. Это означает, что у вас есть две минуты, чтобы сделать и опубликовать фотографию того, что вы делаете, независимо от того, насколько она случайна.

Нет установленного времени — уведомление приходит в случайное время дня, что добавляет загадочности приложению.

«Push-уведомления отправляются по всему миру одновременно и в разное время каждый день», — говорится в заявлении компании. «Это секрет, как мы выбираем время каждый день, это не случайно».

Это означает, что потенциальное окно в вашей жизни может открыться в любой момент. Когда это происходит, приложение предлагает вам сфотографировать то, что вы собираетесь делать в данный момент. Он делает двойную фотографию — селфи и ту, которая показывает, что перед вами. (быть реалистичным Видео не разрешено расстояние.)

Результатом стала социальная лента, заполненная неотредактированными фотографиями людей, которые в основном занимаются не очень гламурными вещами — бездельничают в пижамах, делают уроки, едут на автобусе, готовят себе ужин в микроволновке.

Всего один пост в день, и нет беспорядка фотографий друзей, которые можно бездумно прокручивать. Вы можете видеть сообщения друзей, только если поделитесь фотографией, что исключает прохожих. Некоторые люди отключают свои сайты из соображений конфиденциальности, так как приложение работает в режиме реального времени.

Бен Теллерски, 21-летний студент Джорджтаунского университета, активный пользователь социальных сетей, присоединился к приложению в августе.

«Что мне нравится в BeReal, так это то, что я могу устанавливать связи со своими друзьями через социальные сети на платформе, которая не мотивирует лайки или комментарии или не является искусственной… просто покажите своим друзьям, что вы делаете в данный момент», — говорит Тиллерски, студент младших курсов правительства. — Начинается ежедневная подготовка.

Телерски говорит, что сообщения, которые он видит в приложении, как правило, более реальны по сравнению с другими платформами социальных сетей.

«Я стараюсь отправлять, как только вижу уведомление, даже если сижу в постели или иду на урок», — говорит он. «Я думаю, что уровень доверия зависит от личности, которую каждый человек создает в социальных сетях. Если кто-то пытается сохранить свое присутствие в социальных сетях очень безупречным и продуктивным, то BeReal — не приложение для использования».

Что произойдет, если вы не опубликуете в течение двух минут?

Когда вы нажимаете на уведомление BeReal, которое воспроизводится один раз в день, открывается камера в приложении вместе с таймером с двухминутным обратным отсчетом. У вас есть время, пока не истечет время, чтобы сфотографировать то, что находится перед вами. При этом задняя камера делает селфи.

Приложение поделится обеими фотографиями. Повторите его в любое время в течение 2 минут и поделитесь им с друзьями, когда будете готовы.

BeReal также позволяет пользователям делать фотографии и публиковать их позже в тот же день. Но это позволяет вашим друзьям узнать, через сколько часов после публикации уведомления. Короче говоря, это ставит вас в тупик из-за отсутствия спонтанности.

Почему люди используют его?

BeReal выиграла от маркетинга в университетских городках. Он набирает молодых пользователей через свой сайт программа посла колледжа, Это позволяет учащимся проводить мероприятия, чтобы знакомить других с приложением.

Телерски считает, что приложение популярно, потому что оно помогает выглядеть идеально в Интернете.

«Я видел В последнее время много новостей О негативном влиянии социальных сетей на психическое здоровье поколения Z. Я не знаю, пытается ли BeReal напрямую бороться с этой проблемой, но она, безусловно, обеспечивает некоторую основу для достижения этой цели», — говорит он.

26-летний Морган Нотт владеет магазином чая в Рино и является новичком в разработке приложений. Я начал использовать его на прошлой неделе по предложению друга. Нотт говорит, что она находит освежающим возможность заглянуть несовершенным взглядом в жизнь других людей.

«Подлинность этого приложения делает его очень привлекательным, — говорит она. — Пользователи не очаровательны и не фальшивы, поскольку некоторые из них могут изображать себя на других платформах». «Это что-то другое».

В заявлении BeReal говорится, что ее целью является создание «альтернативы вызывающей привыкание социальной сети», которая фокусируется на мобилизации влияния.

«BeReal — это ваш шанс показать своим друзьям, кто вы на самом деле», — говорят в компании. «BeReal не сделает вас знаменитым, если вы хотите стать влиятельным лицом, вы можете остаться в TikTok и Instagram».

Действительно ли посты BeReal слишком аутентичны?

Приложение не дает вам много времени, чтобы нанести макияж или привести в порядок свое окружение, прежде чем делать и публиковать фотографии.

Но некоторые пользователи все же могут попытаться организовать свою жизнь в приложении.

«На BeReal есть потенциал быть искусственным, как это делают люди на других платформах», — говорит Теллерски. По его словам, некоторые люди могут проигнорировать уведомление о публикации в определенное время и дождаться публикации, чтобы одеться и пойти поужинать с друзьями.

«Это не в духе BeReal и полностью подрывает цель», — говорит он. «BeReal должен быть полон фотографий (людей), которые гуляют, делают домашнее задание, сидят в постели и смотрят Netflix».

Молодые люди, с которыми говорил CNN, не планировали отказываться от Instagram, TikTok и других приложений для социальных сетей.

Нотт говорит, что планирует и дальше ослаблять бдительность в отношении BeReal, а также продолжать публиковать сообщения в других социальных сетях.

Теллерски говорит, что пытается поддерживать определенный уровень доверия в социальных сетях независимо от платформы. Он говорит, что подлинность определяется человеком, а не приложением.

«Для тех, кто думает, что нам нужно новое приложение для социальных сетей, чтобы быть по-настоящему оригинальным, может быть, мы должны принять это как сигнал, чтобы быть более реалистичными во время нашего нынешнего присутствия в социальных сетях», — говорит он.

«Подумайте изначально о цели социальных сетей — реальном общении через семью и друзей, чтобы не отставать от своей жизни. Может быть, нам стоит вернуться к этому».