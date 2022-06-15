Bethesda планирует последовать за Elder 6 Scrolls с Fallout 5

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В опубликованном сегодня интервью креативный директор Bethesda Тодд Ховард рассказал о планах студии на будущее, объяснив после Свитки шейха 6 Выходи, это будет следующая студийная игра выпадение 5, следующая крупная игра в постапокалиптической ролевой игре компании с открытым миром. Однако, учитывая, сколько времени уходит Bethesda на создание этих больших игр, не ожидайте, что какая-либо из ролевых игр будет выпущена в ближайшем будущем.

Во время интервью с IGNХовард очень четко и откровенно объяснил, над чем Bethesda Game Studios будет работать в течение следующих нескольких лет. В частности, текущий план состоит в том, чтобы завершить 2023 год звездное поле И начните работать над следующей записью в файле древние свитки серииИ Свитки шейха 6, который, как пояснил Ховард, в настоящее время находится на стадии подготовки. Затем студия сосредоточится на последствия 5.

«да, Свитки шейха 6 В процессе подготовки к съемкам, — объяснил Говард, — и, как вы знаете, мы выпадение 5 После этого, так что наш список на какое-то время полон».

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Интересно, что Ховард также сказал, что у Bethesda Game Studios есть несколько «других проектов», которые команда просматривает «время от времени», но он не сказал, что это за игры, насколько они могут быть большими или где они могут упасть. в график производства.

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Чтобы было ясно, это не первый раз, когда Ховард высказывается выпадение 5. На самом деле, это не первый раз, когда он говорит IGN О следующей игре в популярной серии RPG. прошедший год, Во время другого интервью с изданиемХовард объяснил, что у студии есть приблизительное представление о том, что выпадение 5 Это было бы так, но он не стал вдаваться в подробности и не поделился какими-либо подробностями об игре.

«Капли«Это действительно часть нашей ДНК», — сказал Ховард. IGN В 2021 году. «Мы работали с другими [developers] Время от времени — не могу сказать, что будет. Вы знаете, у нас есть одна страница в Fallout 5, что мы хотим сделать».

Однако, возвращаясь к тому интервью, Ховард не так четко определил сроки. Теперь мы знаем, что выпадение 5 Он будет выпущен уже после Свитки шейха 6. Это, вероятно, означает выпадение 5 Он будет где-то… скажем, в 2035 году. Если повезет.

Свитки шейха 6 Впервые он был официально представлен во время E3 2018 с коротким тизером, и с тех пор Мы ничего не слышали об игре. Последняя основная линия Капли Игра, Фоллаут 4Он был выпущен еще в 2015 году.

Говард сказал сегодня IGN, что хотел бы, чтобы они делали эти игры быстрее, и что, как и многие из самых больших поклонников студии, он был разочарован тем, что ему приходится ждать так много лет между каждой игрой. Но он дал понять, что это часть процесса и необходимо.

«Они требуют времени, я бы хотел, чтобы они вышли быстрее, я уже делаю это», — признался Ховард. «Мы стараемся изо всех сил, но мы хотим, чтобы они были лучшими для всех».

Теперь главный вопрос в том, будет ли Свитки шейха 6 или же выпадение 5 Будет ли он выпущен на консолях PlayStation в будущем или будет доступен только на Xbox и ПК? (Я знаю ответ на этот вопрос, и Поклонникам Bethesda, которые играют только на консолях PlayStation, это, вероятно, не понравится.…)