Binary Haze Interactive и Adglobe анонсировали стратегическую ролевую игру Redemption Reapers для PS4, Switch и ПК

Сообщение от Интерактивный бинарный туман и разработчик Adglobe объявить РПГ стратегия жнецы искупления за PlayStation 4И обращаетИ компьютер (готовить на пару). Он будет запущен в феврале 2023 года с вариантами озвучивания на английском и японском языках, а также поддержкой английского, японского, французского, итальянского, немецкого, испанского, португальского, русского, китайского (упрощенного и традиционного) и корейского.

Вот обзор игры от Binary Haze Interactive:

жнецы искупления Его воплощают в жизнь ведущие деятели отрасли, в том числе Tactical РПГ Ветеран Масаюки Хорикава (англ.эмблема огня Режиссер сериала и дизайнер сценариев/уровней; Королевство сердец III планирование), а также звездный актерский состав, включая Кайла Маккарли (13 Стражей: Обод ЭгидыИ Иго: Автоматы), Аллегра Кларк (Апекс ЛегендыИ Эпоха драконов: Инквизиция), Дэвид Лодж (Персона 5И Последняя фантазия Пятнадцатый) и Люсьен Додж (Эмблема огня: три домаИ легенда о герояхПереулки из холодного оружия серии). Надежда исчезает по всей земле после внезапного появления безжалостных армий мертвецов. Несмотря на свою жестокую эффективность, ужасающие силы обрушиваются на цивилизации, оставляя после себя разрушения после своих ночных набегов. Когда целые народы падают под натиском Морта, Бригада Пепельного Ястреба, группа наемников, специализирующихся на тактике внезапности, объединяется для борьбы с ордами вторжения. Возглавьте бригаду пепельного ястреба в тактических стычках на трехмерных картах. Используйте стратегические ходы, направляя отряды по полю боя, прежде чем отдавать приказы атаковать, защищаться или развертывать навыки на каждом ходу. Преодолевайте, казалось бы, непреодолимые трудности, осваивая скрытные атаки для нанесения дополнительного урона или мощные комбо-удары нескольких членов бригады.

Убедитесь, что каждый член бригады готов к предстоящим испытаниям, снабдив отряд мощным снаряжением. Превратите с трудом заработанные трофеи в ресурсы для создания мощного оружия и доспехов. Улучшайте навыки, чтобы разблокировать боевые способности, способные превратить группу неудачников в бесстрашных героев. Пронеситесь сквозь века и раскройте захватывающую и зрелую историю о борьбе военного времени. Наблюдайте за яркими моментами, разворачивающимися между членами бригады, во время полнометражных аудиоклипов (записанных на английском и японском языках), когда бойцы узнают больше о своих союзниках и окружающем мире. Направляйте Бригаду Пепельного Ястреба из безвестности к народным героям, в то время как члены борются со своим темным прошлым как смертоносная и презираемая организация, получившая название Неверные Жнецы.

После успеха Эндер Лиллис«Мы стремились подойти к новому жанру, идеально подходящему для того, чтобы поделиться нашей любовью к темным фэнтезийным историям», — сказал Хироюки Кобаяши, генеральный директор Binary Haze Interactive, в пресс-релизе. «жнецы искупления«Тактические ролевые бои и эмоциональное повествование объединяются для получения незабываемых впечатлений, которыми мы не можем дождаться, чтобы поделиться с миром в начале 2023 года».

Посмотрите анонсирующий трейлер ниже. Посмотреть первые скриншоты в галерее.

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