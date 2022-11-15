BioMar восстанавливается, несмотря на запрет на торговлю в России

Отчет компании за третий квартал показывает, что выручка увеличилась на 41 процент, а прибыль значительно восстановилась по сравнению с третьим кварталом 2021 года.

В настоящее время компания увеличивает годовой прогноз прибыли до диапазона от 960 млн до 1 млрд датских крон. Благодаря высоким продажам в кормовом бизнесе и сильным совокупным результатам недавно приобретенной компании AQ1 Systems — ведущего мирового производителя акустических кормовых технологий для разведения креветок — прибыль BioMar выросла на 45 процентов по сравнению с третьим кварталом 2021 года. Значительный рост выручка была в основном обусловлена ​​ценообразованием, высоким рынком сбыта сырья и, в некоторой степени, развитием валюты. Выручка за текущий год составила 12,887 млрд датских крон по сравнению с 9,256 млрд датских крон за тот же период 2021 года.

«Чтобы справиться с последствиями пандемии, последовавшей за войной на Украине и нашим уходом из России, наша организация сосредоточилась на улучшении коммерческого и операционного превосходства. Развитие нашей деятельности и создание ценности за счет анализа данных важнее, чем когда-либо, для противодействия инфляционным Мы участвуем в повышении эффективности цепочки поставок Мы все еще находимся на нормальном уровне прибыли, но мы движемся в правильном направлении», — заявил Карлос Диас, генеральный директор BioMar Group, в пресс-релизе.

На прибыль по-прежнему влияют упущенные продажи из России и замещение сырья из России и Белоруссии. Основываясь на бизнес-результатах третьего квартала и улучшенных перспективах на оставшуюся часть года, BioMar повысила свой прогноз по прибыли на 2022 год с диапазона 910-960 миллионов датских крон до 960-1000 миллионов датских крон.

Глядя на неконсолидированный бизнес, который включает совместные предприятия по производству кормов в Турции и Китае, а также ассоциированные компании, BioMar продолжает демонстрировать положительную динамику, достигнув доли прибыли после налогообложения в размере 49 миллионов датских крон в третьем квартале по сравнению с 36 миллионами датских крон в третьем квартале. 2021 года с хорошими перспективами к концу 2022 года.