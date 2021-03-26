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Biomutant представляет новое рекламное предложение и неоднозначный бонус за предварительный заказ

26 марта, 2021
Artem Sokolov

БиомутантДата выхода в мае приближается к концу, и издатель THQ Nordic выпустил новый трейлер с яркими мирами игры и боевиком в стиле кунг-фу! Трейлер также сопровождался информацией о стимулах для предзаказа на игру: те, кто оформил предварительный заказ на цифровое или коллекционное издание, получат доступ к уровню наемников, который, по всей видимости, имеет «уникальный набор привилегий». Эта категория в конечном итоге будет доступна всем игрокам как DLC, но тем, кто хочет получить ее бесплатно, придется предварительно заказать любую из этих двух версий. К сожалению, стандартная физическая версия в акции не участвовала.

Последний трейлер игры можно найти в приведенном ниже твите.

Бонус за предварительный заказ игры встретил некоторые колебания со стороны игроков, которые его с нетерпением ждали. Биомутант. Один комментатор Обратите внимание, что полемика продолжается Киберпанк 2077 Из-за этого они не решались делать предзаказ на будущие игры, на что THQ Nordic ответила «понятно». В других комментариях выражено разочарование по поводу того, что одна из глав игры будет заблокирована за «брандмауэром», тем более что стандартная физическая версия не включена в промо-акцию. К сожалению, предварительно заказанные бонусы становятся отраслевым стандартом, и похоже, что разработчики и издатели будут продолжать полагаться на них, пока игроки готовы предлагать наличные до их выпуска.

Цифровая версия Биомутант Коллекционная версия будет продаваться за 59,99 долларов, а коллекционная версия – за 119,99 долларов. Коллекционное издание поставляется с игрой, а также с рядом дополнений, включая статую, изображение A1 на холсте и саундтрек. Также есть издание Atomic за 399 долларов, которое включает эти предметы, но заменяет статую диорамой. Также в комплект входит футболка, SteelBook и большая мышь. Нет информации о том, будет ли атомарная версия также включать поощрение за предварительный заказ, но, надеюсь, учитывая цену пакета!

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Биомутант Он выйдет 25 мая для PlayStation 4, Xbox One и ПК. Вы можете проверить все наши предыдущие обзоры игры Здесь.

Вы с нетерпением ждете Биомутант? Что вы думаете о бонусе за предварительный заказ на игру? Дайте нам знать в комментариях или поделитесь своими мыслями прямо в Твиттере по адресу Вставить твит Рассказывать обо всем, что связано с играми!

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