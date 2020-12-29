BlackRock готовится к новым криптовалютным ходам + еще новости

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Инвестиционные новости
- Американский гигант управления ресурсами Черный рок Стремится расширить свою команду криптографии Опубликовано Вакансия для нового вице-президента и роль Blockchain на своем веб-сайте с целью увеличения спроса на криптопродукты. Успешный кандидат должен находиться в Нью-Йорке, где он или она будет отвечать за оценку токена. Компания заявила, что хотела бы нанять кандидата с опытом работы в технологии блокчейн и криптографии. Blackrock написал, что надеется нанять кандидата, который сможет разработать новые «методы оценки» криптовалют.
Новости в блокчейне
- В Финансовый комитет Мидзухо Японии, Один из крупнейших финансовых институтов мира готов к сотрудничеству Hitachi Логистическая платформа на основе блокчейн. Второй Nikki и Hitachi (совместное предприятие с дочерними предприятиями в области технологий, строительства, логистики и металлургии) готовы работать с Mizuho над решением, которое позволит сторонам финансировать ссуды с использованием запасов, не дожидаясь завершения поставок, прежде чем искать капитал. Кредиторами. Этот сайт будет предоставлять прозрачные данные о состоянии предстоящих поставок банкам и другим сторонам.
Новости линии
- Налоговая служба Израиля [B]Последняя информация для держателей криптовалюты с новостями Globes [URL=”https://en.globes.co.il/en/article-israel-tax-authority-targets-criptovaluta-profitti-1001354056 “target=”_blank”] Кто пишет [/URL] Владельцы криптовалютных кошельков «получили письма с просьбой предоставить отчет обо всех активах и доходах, хотя у многих нет других активов, кроме своего цифрового кошелька». Налогоплательщики, похоже, знают, что многие израильтяне используют иностранную валюту в своих транзакциях. Те же СМИ сообщили, что «были отправлены запросы на транзакции с криптовалютой в Израиле и по всему миру» в попытке «получить информацию об израильской торговле» криптовалютами.
Новости на CBDC
- В Центральный банк Нацелен на глобальную платежную сеть России Swift . Служба английского языка RT Сообщается Ольга Скоробокатова, первый заместитель управляющего банка, заявила журналистам, что ожидает, что центральный банк будет активно запускать цифровые валюты (CPTC) в следующие «пять-семь лет». Центральные банки могут стремиться к прямому сотрудничеству, устраняя необходимость в Swift, который может стать устаревшим, когда крупнейшие экономики мира введут свои CPTC.
- Губернатор Центральный банк Турция (CPRD) заявила, что к 2021 году страна протестирует цифровую версию своей валюты – лиры. За Губернатор Technorex Наци Абал заявил законодателям в парламенте на прошлой неделе, что Анкара работает над «проектом исследований и разработок» с использованием «цифровых денег». По словам Абала, «концептуальная фаза этого проекта завершена. Мы планируем запустить пилотные испытания во второй половине следующего года». (Больше информации: Тенденции 2021 года в CPTC: больше пилотных проектов, несколько стартапов, но не для розничной торговли)
Новости DeFi
- Новый «Криптобанк» InDeFinEco Российской олигархии Александр Лебедев На сегодняшний день он привлек более 3,5 миллионов долларов инвестиций. И дать Составлено компанией. Миллионер – партнер российских мегакомпаний.Аэрофлот , Сбербанк е Коспром Он также контролирует СМИ, такие как британская газета. Независимый . Последние данные показывают, что швейцарский «банк», посвященный Tiffy, обеспечен 15 миллионами долларов наличными от Лепадева и его партнеров, которые выпустили 10% акций токенов после того, как открыли двери для инвесторов 16 декабря.
Обмен сообщениями
- Pitstamp он сказал В связи с последним Ужесточение против Рябь , Поскольку XRP является акцией, биржа приостановит всю торговлю и депозиты XRP для своих клиентов из США 8 января 2021 года в 21:00 UTC. Эти клиенты могут снимать XRP с Pitstamp, в то время как клиенты из других стран не будут затронуты этим решением, добавили они.
- Бухгалтерский учет Представил свою торговую платформу Vanilla Options. На данный момент биржа показала, что пользователи могут пополнять свой кошелек Vanilla Options только за USDT из своего спотового кошелька.
Новости горнодобывающей промышленности
- Marathon Patent Group, Inc. , Самодобывающая компания Котируется в биткойнах (PTC), Он объявил Должен заключить договор с Питмин 70000 Antminer S-19 для покупки ASIC-майнерами. Компания планирует получить 7000 майнеров S-19 в июле 2021 года и окончательную поставку в декабре 2021 года. Текущий флот марафона состоит из 33 000 горняков.
- По данным Big Mine Pond, сложность майнинга биткойнов, показатель, показывающий, насколько сложно бороться за вознаграждение за майнинг, упала на 0,38% в воскресенье, достигнув 18,6 трлн. BTC.com . Во время корректировки 14 декабря он снизился на 2,5%.
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