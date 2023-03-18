Blizzard «активно работает» над временем ожидания бета-версии Diablo 4

Blizzard поблагодарила игроков за терпение после того, как они оставили несколько часов ожидания в очередях, чтобы принять участие в открытом бета-тестировании Diablo 4 в эти выходные.

В заявлении, размещенном на Официальный форум игрыКоманда сообщества заверила игроков, что «активно работает» над проблемами, и пообещала «увеличить поток игроков» и сократить время ожидания после устранения нескольких проблем с перебоями.



Трейлер даты выхода Diablo 4.

В обновлении, опубликованном через несколько часов, менеджер сообщества PezRadar поблагодарил всех за «подавляющую реакцию на бета-выходные в раннем доступе» и подтвердил, что команда «активно отслеживает и работает над» проблемами с многопользовательскими сбоями / выпадениями, перекрестными взрывами во время переход и использование оперативной памяти, а также высокая производительность графического процессора. Команде также известно о проблеме, из-за которой «игроки, которые были исключены из игры, получают сообщение об ошибке, что их команда не существует».

«В то время как команда занимается этими конкретными элементами и многим другим, мы также управляем потоком игроков в игру через нашу очередь», — добавил Пиз. «Многие игроки успешно вошли в игру, но мы знаем, что некоторые из них столкнулись с более длительным, чем ожидалось, временем ожидания.

«Поскольку мы продолжаем улучшать стабильность нашего сервера, мы ожидаем, что наши игроки увидят дальнейшее улучшение времени ожидания».

В заключение в заявлении подчеркивается, что команда «продолжит работать сегодня вечером и ночью», и обещает предоставлять «дополнительные обновления» в течение периода бета-тестирования.

Коллега по ICYMI, Diablo 1 и 2 Эрик Шефер присоединился к Moon Beast Productions, чтобы «переопределить жанр action-RPG».

Шефер займет пост главного креативного директора вместе с лидерами отрасли Питером Ху и Филом Шенк, где он будет «возглавлять творческое направление» необъявленных ролевых игр студии.