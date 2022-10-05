Blizzard заявила, что серверы Overwatch 2 пострадали от «массированной DDoS-атаки»

Обновление от 05.10.22: На запуск Overwatch 2 по-прежнему влияют DDOS-атаки, и теперь игра подвергается второму воздействию.

Об этом сообщил директор игры Аарон Киллер, опубликовавший на Твиттер сегодня рано утром (по британскому времени), чтобы сказать, что его команда будет «работать всю ночь», чтобы вернуть игру в онлайн.

«Мы добиваемся устойчивого прогресса в решении проблем с сервером и стабильностью, а также работаем над второй DDoS-атакой», — написал Килер. «Мы все на борту и будем работать всю ночь. Спасибо за ваше терпение — мы поделимся дополнительной информацией, как только она станет доступной».

Сегодня мы будем держать вас в курсе статуса Overwatch 2.

Оригинальная история 10.04.22: Blizzard заявляет, что серверы Overwatch 2 подвергаются «массовой DDoS-атаке», из-за которой игроки не могут получить доступ к недавно запущенной игре.

Игроки сообщали о неожиданных ошибках сервера и трудностях с присоединением к играм Overwatch 2 в течение всего вечера после сегодняшнего запуска бесплатной игры, при этом некоторые утверждали, что столкнулись с очередями до 40 000 других игроков.

что Твитнуть раньше Майк Ибарра, глава Blizzard, признавая сегодняшние проблемы с сервером, но не предполагая, что они могут быть результатом чего-либо еще, вызывающего проблемы в день запуска, а только благодарит игроков за их терпение и обещает «получить [them] в веселье».

Однако теперь у Ибарры Опубликовать твит Это говорит о том, что на сегодняшний запуск Overwatch 2 повлияли вредоносные действия третьих лиц. «К сожалению, мы наблюдаем массовую DDoS-атаку на наши серверы», — написал он. «Команды усердно работают над смягчением последствий/управлением. Это вызывает много проблем с отключением/подключением».

Overwatch 2 — трейлер к запуску.

Социальные каналы Blizzard, посвященные Overwatch 2, остаются несколько менее информативными. Текущие проблемы с сервером сегодня вечером кратко отмечены в файле Сообщение об известных проблемах Вскоре после запуска, но дальнейших обновлений не было.

Я буду обновлять историю по мере ее развития.