Blizzard объявляет об освобождении Кирико из-за разногласий по поводу боевого пропуска

картина : Снежная буря

Blizzard только что объявила, что новый релиз (и широко просочилсяПерсонаж ниндзя Кирико будет бесплатным для всех Монитор 2 Игроки, у которых уже есть копия оригинала Заметьте и смотрите. Хотя это звучит как повод для празднования, спорная и бесплатная часть — это попытка заблокировать доступ к большинству будущих персонажей. За системой боевого пропуска Он был менее восприимчив. В новых комментариях, опубликованных сегодня, руководители Blizzard объяснили, почему они считают, что новая система в конечном итоге окажется приемлемой.

«Что мы на самом деле видим в данных, так это то, что большинство игроков в Заметьте и смотрите У них больше всего игрового времени на двух или меньшем количестве героев. Джон Спектор, вице-президент замечать и смотреть, Для различной прессы во время медиазвонка. «И вы можете получить 99,9% игрового времени для большинства наших игроков с 12 чемпионами или меньше».

Итак, вот официальная версия о том, почему Blizzard кажется оправданным отходом от оригинала. Заметьте и смотритеМодель предоставления каждого персонажа всем игрокам для системы, которая блокирует новых героев за Battle Pass: Origin. Заметьте и смотрите Игроки еще не наигрались разными персонажами, так что, скорее всего, он их не пропустит.

Но происходит немного смешанных сообщений. Персонажи по-прежнему являются основой того, как Blizzard инвестирует в новую игру. Заметьте и смотритеУправляющий директор The Walter Kong Press Company сказал: в мероприятии Что «Герои — это самый привлекательный контент, который у нас есть в игре… Мы хотим иметь возможность постоянно инвестировать в этот игровой сервис. С точки зрения бизнеса это не бесплатно».

Чтобы быть уверенным, будет немного Бесплатные стартовые подарки для новых и постоянных игроков. Новые герои Sojourn и Junker Queen будут разблокированы бесплатно для всех игроков первого сезона, а Кирико, которая поддерживает персонажа ниндзя, будет бесплатной для игроков, владеющих оригиналом. Заметьте и смотрите… но новым игрокам, которые хотят опробовать Кирико, придется либо заплатить 10 долларов за боевой пропуск Premium, либо получить бесплатный пропуск до 55-го уровня. По крайней мере, они по-прежнему смогут играть всеми 32 персонажами из оригинального стенда. .

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Кирико — целительница, которая может нанести приличный огромный урон и поддержать своих союзников в разгар перекрестного огня. был описан Как «боевой волшебник» для трубок Гэндзи. Это намекает на серьезное изменение в том, как Blizzard разрабатывает новых героев, поскольку они активно пытаются предотвратить ситуации, в которых один персонаж может стать «сложной конфронтацией» для другого.

«Мы пытаемся убрать из игры взаимодействие с камнем, ножницами и бумагой, и [replace] «У них больше возможностей для игроков», — сказал игровой директор Аарон Килер. ребристый. «Мы усовершенствовали наших героев поддержки, чтобы сделать их более живучими».

при снижении степени зависимости Заметьте и смотрите На прилавках это обычно выглядит как позитивный шаг, блокировка постоянно растущего процента списка героев за уровнями боевого пропуска, бесплатного или премиального, кажется шагом назад в выборе игрока.

Монитор 2 Он выйдет 4 октября этого года.