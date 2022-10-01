Blizzard объявляет о комплексном программировании LGBTQ + для Overwatch 2

Скриншот : Снежная буря

Сегодня Activision Blizzard анонсировала три предстоящих шоу. Монитор 2Соревновательная и нормальная сцена. Они направлены на создание здоровой окружающей среды с акцентом на новую и возвращающуюся базу игроков ЛГБТК +.

В сообщении блога под названиемПризвать всех героев» Заметьте и смотрите Команда и соревновательная киберспортивная программа Overwatch League (OWL) объявили, что они будут совместно разрабатывать внутриигровую матрицу защиты, кубок вызова и лагерь кастеров. Blizzard заявила, что цель этих программ — «сосредоточиться на равенстве, видимости и поддержке сообщества недопредставленных рас».

Чтобы обеспечить соблюдение своей миссии, Заметьте и смотрите Команда объявила, что выпустит игровую систему под названием Defense Matrix. названный в честь D.VA .отталкивающая способность снарядаBlizzard заявила, что программа будет функционировать как система для «защиты честности игры и поощрения позитивного поведения в игре». Монитор 2. «Способ сделать это может быть немного инвазивным, поскольку он будет включать использование вашего телефона. В рамках своей новой программы SMS Protect.

«Оборонительный массив укреплен Заметьте и смотрите«Почувствуйте безопасность и игру, которые она имеет, благодаря таким аспектам, как защита SMS, транскрипция голоса и совершенно новый пользовательский интерфейс, и это лишь некоторые из них», — говорится в сообщении Blizzard в блоге.

Если вы хотите отписаться от SMS Protect, похоже, вы не сможете играть Монитор 2 Абсолютно. С 4 октября игроки на всех платформах должны будут привязать свои номера телефонов к своим учетным записям Battle Net, чтобы играть. Монитор 2.

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Помимо анонса «Матрицы защиты», Blizzard также представила две новые программы LGBTQ + под названием Challenger’s Cup и Caster Camp. Помимо партнерства с сияющийпроизводственная компания, освещающая «недопредставленные расы», Заметьте и смотрите Он развивает Challenge Cup, соревновательный турнир, который будет проходить бок о бок Путь к проконкурс развития Заметьте и смотрите программа под Конкуренты, за которыми стоит следить.

«Этот турнир не является заменой Path to Pro; скорее, мы надеемся, что он послужит отправной точкой для недостаточно представленных рас, чтобы они могли перейти в более широкий спектр. Заметьте и смотрите Экосистема киберспорта, и мы призываем всех, кто имеет право участвовать как в Challengers Cup, так и в Path to Pro, говорится в сообщении Blizzard в блоге.

Приложения Первые отборочные этапы Кубка Вызова стартуют 21 октября.

Кроме того, в Caster Camp будут представлены такие вещатели, как OWL. Соэ Гшвинд И Мэтт «Мистер Икс» Морелло. План состоит в том, чтобы они поделились навыками, которые они приобрели как профессионалы. Заметьте и смотрите Комментаторы для людей в сообществе LGBTQ + надеются развить свои навыки и установить связи в отрасли. Запись будет воспроизводиться с С 30 сентября по 28 октября.

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несмотря на Монитор 2Неизбежный запуск 4 октября в качестве бесплатной игры, в которой есть все, что делает ее Кошмары F2PПохвально, что создатель игры выходит за рамки простого заявления о том, что он выступает за ЛГБТК, ссылаясь на своих персонажей-геев и оставляя все на этом, особенно учитывая высокую вероятность того, что его база ЛГБТК+ игроков впадет в безумие фанатизма. Продолжение шутера Hero Release.

Увидев, как два его главных героя, Трейсер И солдат 76 В качестве выразительного представления игры LGBTQ + хорошо, что Blizzard, по крайней мере, понимает, что ее база игроков может остро нуждаться в отключении электроэнергии, если какие-либо вернувшиеся фанатики игры вернутся с продолжением. Хотя до сих пор не принято решение о том, работает ли SMS Protect или нет.