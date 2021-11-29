Blizzard оставила 61 человека в удаленном британском пабе

На холме в Йоркшире, Англия, пятница заполнилась толпой, чтобы послушать выступление группы, чествующей Oasis. Внутри паба спустился Тан Хилл, пиво было холодным, костры разгорались, музыканты работали на электричестве.
Но снаружи завывал ветер и кружился снег. Николас Таунсенд, генеральный директор гостиницы, сказал, что посетители паба знали, что перспективы были ужасными, но не настолько, чтобы кучи снега высотой в три фута перекрывали выход из паба.
После того, как трибьют-группа Noasis закончила выступление, местные власти заявили, что возвращаться домой небезопасно, сказал Таунсенд в воскресенье вечером.
Итак, пастухи, участники группы и семь служащих гостиницы остались на ночь.
Потом еще один.
А в воскресенье вечером готовились остаться в чужом.
Таунсенд сказал, что, хотя дороги были небезопасными, группа водителей внедорожников отвезла двух родителей к своим маленьким детям. Местная горно-спасательная группа также помогла эвакуировать человека, который нуждался в медицинской помощи из-за «продолжающегося состояния».
В результате в баре застрял 61 человек, в основном незнакомцы. Чтобы скоротать время, они проходят прослушивания в пабе и смотрят такие фильмы, как «Grease» и «Mamma Mia!». Она сказала Таунсенд и спела караоке.
«Сейчас много оазиса», — сказала она, добавив, что посетители бара начинают называть трибьют-группу «Snowasis».
Участникам группы пришлось отменить субботний вечерний концерт, потому что шел снег. Сайт социальной сети Facebook.
Г-жа Таунсенд сказала, что те, кто был в пабе, выпили немного пива, но никто не был «криклив и пьян», потому что они хотели «уважать друг друга».
У некоторых из них уже были комнаты в общежитии, а у других свои мобильные дома припарковали снаружи. Остальные были забиты в холл, где спали на диванах или на полу. Персонал предоставил им матрасы, одеяла и подушки и охладил печи.
Таунсенд сказал, что они надеются уехать в понедельник днем, но проблема в том, что обрыв линии электропередачи перекрыл дорогу к дальнему пабу. Паб расположен в Ричмонде, городе в Северном Йоркшире, что более чем в 200 милях к северо-западу от Лондона.
За пределами паба Великобритания пострадала от шторма, в результате которого в пятницу в отдельных эпизодах были убиты по меньшей мере три человека.
Мужчина умер в Камбрии, Англия, после удара деревом полиция Там он сказал, а двое других — мужчина в Северная Ирландия и мужчина в Абердиншир, Шотландия По заявлению властей, они были сбиты деревьями из-за падения их автомобилей.
Шторм парализовал часть британской электросети и ушел. в тысячах без силы. В офис встретилсяБританская национальная метеорологическая служба с пятницы выпустила несколько предупреждений о сильных ветрах и снегопаде из шторма, которые она описала как Сторм Ирвин.
Погода не собиралась отказываться от посетителей пабов. а видео В соцсетях был показан лед, покрывающий вход, а машины были припаркованы снаружи, хотя работники службы спасения, похоже, прокладывали выход из паба.
Эпизод привлек внимание со всего мира, и гостиница постоянно держала людей в курсе событий на Facebook. в Почта В воскресенье вечером посетители паба в шутку назвали «гостями» и заявили, что «некоторые из них находятся на грани краха».
Но г-жа Таунсенд сказала, что по большей части «все кажутся действительно счастливыми».
«Лучше всего я могу описать это, как если бы вы были на вечеринке со всеми своими друзьями», — сказала она, добавив, что в гостинице не кончится еда, поскольку в ней есть запасы зимы.
У сборщиков были жареные обеды, пара бокалов пива и даже буфет (дома) с «множеством разборчивых нарезок», — сказала она. Посетители помогли мыть посуду и собрали группу для обслуживающего персонала.
«Мы всегда будем помнить об этой замечательной группе людей, которые собрались вместе, и, надеюсь, в трудных обстоятельствах насладимся тем, что, по нашему мнению, изменило нашу жизнь», Почта Она сказала.
Это не первый раз, когда в домике идет снег. Г-жа Таунсенд сказала, что это также произошло в первый день Нового года в 2010 году. На видео была снята британская сеть продуктовых магазинов Waitrose & Co. коммерческий В гостинице в 2017 году засыпанные снегом посетители паба наслаждаются трапезой вместе.
Таунсенд сказал, что группа, застрявшая в пабе, возможно, начала в пятницу как незнакомцы, но уйдет как друзья, добавив: «Мы даже говорили о проведении воссоединения в следующем году».
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».