На холме в Йоркшире, Англия, пятница заполнилась толпой, чтобы послушать выступление группы, чествующей Oasis. Внутри паба спустился Тан Хилл, пиво было холодным, костры разгорались, музыканты работали на электричестве.

Но снаружи завывал ветер и кружился снег. Николас Таунсенд, генеральный директор гостиницы, сказал, что посетители паба знали, что перспективы были ужасными, но не настолько, чтобы кучи снега высотой в три фута перекрывали выход из паба.

После того, как трибьют-группа Noasis закончила выступление, местные власти заявили, что возвращаться домой небезопасно, сказал Таунсенд в воскресенье вечером.

Итак, пастухи, участники группы и семь служащих гостиницы остались на ночь.

Потом еще один.

А в воскресенье вечером готовились остаться в чужом.