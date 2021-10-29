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Blizzard Entertainment объявила, что сегодня начинается закрытое бета-тестирование Diablo Immortal.

29 октября, 2021
Muhammad

Blizzard Entertainment объявила, что сегодня начинается закрытое бета-тестирование Diablo Immortal. Предстоящая мобильная игра Diablo шокирующе вошла в закрытую бета-версию, и, очевидно, из ниоткуда игроки могут принять участие и протестировать игру прямо сейчас.

Как получить закрытую бета-версию Diablo Immortal

Если вас интересует закрытая бета-версия Diablo Immortal, вы можете подписаться и, возможно, получить приглашение. Чтобы подписаться, вам нужно нажать кнопку предварительной регистрации на веб-сайте Diablo Immortal, которую вы можете нажать Здесь. Закрытая бета-версия Diablo Immortal доступна только для пользователей Android, а это означает, что владельцы Apple, к сожалению, пропустят закрытую бета-версию. Если вы соответствуете требованиям, вы получите уведомление от Google Play с информацией о том, как загрузить закрытую бета-версию Diablo Immortal.

Кроме того, закрытая бета-версия Diablo Immortal доступна только в Канаде и Австралии с 17:00 по тихоокеанскому стандартному времени (1:00 по Гринвичу, 2:00 по центральноевропейскому времени или 11:00 по восточноевропейскому стандартному времени). Через несколько недель игроки из Японии, Кореи и Китая смогут протестировать игру с помощью усилий по локализации. Если вы являетесь британцем, европейцем, американцем или россиянином, вы, к сожалению, не сможете участвовать в закрытом бета-тестировании Diablo Immortal, по крайней мере, официально в любом случае.

Что входит в закрытую бета-версию Diablo Immortal?

Некоторые из наиболее популярных частей закрытого бета-тестирования Diablo Immortal включают:

  • некромант
  • Финал PvE и PvP
  • поддержка контроллера
  • Внутриигровой магазин

Игроки могут играть за класс некроманта, что позволяет им возвращать мертвых, чтобы сражаться от их имени. Кроме того, вы можете играть в PvE и PvP контент, такой как The Cycle of Strife. В этом режиме есть битва 30×1 под названием Challenge of the Immortal, включая пандусы для тех, кто участвует в PvP-системе поля битвы 8v8. Кроме того, существует система снаряжения для конечной игры, в которой представлены комплекты снаряжения и другие продвинутые предметы, кульминацией которых является способность сражаться с рейдовыми боссами Helliquary с восемью другими игроками. Если вы хотите поиграть с поддержкой портативной консоли, вы можете это сделать.

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Наконец, есть необязательные внутриигровые покупки. Blizzard хочет получить обратную связь от своего сообщества Diablo и протестировать функциональность, а также узнать мнение игрока о цене и доступности магазина. Стоит отметить, что весь прогресс игрока стирается в конце закрытого бета-тестирования. Если вы приобретете микротранзакции в закрытой бета-версии, они будут конвертированы в соответствующую валюту в 0 играх, когда Diablo Immortal официально выйдет.

Для получения дополнительной информации посетите официальный блог Diablo Immortal Closed beta по адресу Сайт Blizzard. Изображение предоставлено Blizzard Entertainment.

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