Буква Z, кажется, была удалена из скинов Заря Арктика и Сибирский фронт в Заметьте и смотрите После российского вторжения в Украину, которое началось 24 февраля.

Буква Z — провоенный символ вторжения президента Владимира Путина в Украину. Это изменение, однако, не упоминается в конце Заметьте и смотрите Заметки об исправлении.

Как отмечают пользователи в Overwatch для сабреддитБуква Z раньше помещалась на груди русского богатыря. Трудно сказать, но сейчас он явно удален.

С начала войны в Украине выступление несколько раз видели журналисты в этой восточноевропейской стране. Сначала он был замечен на танках и военной технике, но теперь, похоже, его поддерживают российские граждане. Об этом 8 марта сообщил CNN..

Буква Z присутствовала на шкурах только из-за имени Заря. Будучи русским персонажем, Blizzard, вероятно, не хочет, чтобы у игроков сложилось неправильное представление.

Игровое сообщество активно поддерживает Украину, жертвуя средства благотворительным организациям, отвечающим за гуманитарную помощь. И Близзард не исключение. Компания приостановила продажи своих игр в России 5 марта.

4 апреля совместная инициатива Microsoft и Epic привлекла 144 миллиона долларов. Другие компании, в том числе Riot Games, также участвовали в операциях по оказанию гуманитарной помощи.