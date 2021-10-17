Bloomberg подводит итоги новых функций MacBook Pro в преддверии мероприятия Unleashed: 64 ГБ ОЗУ, MagSafe, удаление сенсорной панели и многое другое.

до Завтра мероприятие Apple “Unleashed”А также Bloomberg С кратким обзором всего, что можно ожидать от нового MacBook Pro. Отчет удваивается как множество изменений, которые ждут MacBook Pro, включая конец Touch Bar, возвращение MagSafe и многое другое.

Читайте ниже, чтобы узнать, чего ожидать от нового MacBook Pro, согласно Bloomberg …

в его последнее издание трудоустройство НовостиА также Bloomberg Марк Гурман собрал все изменения, ожидаемые от нового обновления MacBook Pro. Ожидается, что новые устройства будут иметь размеры 14 и 16 дюймов с технологией мини-светодиодных дисплеев с высоким разрешением.

Ссылаясь на разработчика, пожелавшего остаться неизвестным, Горман говорит, что новый Разрешения 3024 x 1964 и 3456 x 2234 Это начало проявляться в аналитике приложений.

Новые модели MacBook Pro также собираются отпраздновать возвращение зарядки MagSafe с «более высокой» скоростью зарядки. Между тем, по словам Гормана, это, скорее всего, «конец панели Touch Bar».

Помимо MagSafe, по словам Гурмана, Apple «протестировала версии новых моделей» со слотом для SD-карты и портом HDMI. Интересно, что он также добавляет, что Apple «даже решила вернуть старый порт USB-A в MacBook Pro, но не похоже, что компания в конечном итоге сделает это».

Что касается внутренних спецификаций, Гурман говорит, что 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro будут иметь 10 ядер ЦП, восемь высокопроизводительных ядер и два энергосберегающих ядра. Покупатели смогут выбирать между конфигурациями с 16 графическими ядрами и 32 графическими ядрами. Сообщается, что Apple также протестировала «версии микросхем MacBook Pro с объемом оперативной памяти до 32 ГБ и 64 ГБ» по сравнению с текущим пределом M1 в 16 ГБ.

Пока не ясно, как Apple будет брендировать новые чипы в MacBook Pro, но Гурман ожидает:

Если бы Apple захотела дать каждому чипу свое собственное имя, «M1X» и «M1Z», где Z означает вариант с лучшей графической производительностью, она, вероятно, так и сделала бы. Это будет соответствовать стратегии iPad Pro 2020 года. Этот iPad имеет тот же процессор, что и iPad Pro 2018 года с чипом A12X, но у него лучший графический процессор. Поэтому Apple назвала чип 2020 года чипом A12Z. Вышеупомянутый разработчик сообщил мне, что новый чипсет MacBook Pro фигурирует в записях под названиями «M1 Pro» и «M1 Max». Я не говорю, что Apple примет эту тенденцию в своих маркетинговых названиях, но это еще одна, хотя и более запутанная, возможность. Точно узнаем всего за 24 часа.

Наконец, заглядывая в будущее, Горман говорит, что Apple продолжает работать над оборудованием Apple Silicon следующего поколения, включая «новый Mac Pro половинного размера, MacBook Pro бюджетного класса, MacBook Air высшего класса, высокопроизводительный MacBook Air». Mac mini и новый iMac большего размера. “”.

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