Blue Origin представили лучшие таланты

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Может быть, Джефф Безос это почувствовал победно, когда он прыгнул к нему В край космоса в прошлом месяце, но, очевидно, нельзя сказать то же самое о других сотрудниках Blue Origin. В пятницу это был телеканал CNBC. первым сообщить Более дюжины инженеров покинули Безос за последние недели, а некоторые ушли ради высокопоставленных ролей в конкурирующих космических подразделениях.

Среди основных имен, покидающих Blue Origin, – Нитин Арора – ведущий инженер программы посадки на Луну Blue Origin – и Лорен Лайонс, из объявить Ранее в этом месяце она заняла пост главного операционного директора Firefly Aerospace. Арора, тем временем, сказал в LinkedIn п последний На прошлой неделе он сыграл роль на SpaceX. Фокс Бизнес подтвержденный Среди других заметных выходцев из компании был бывший астронавт НАСА Джефф Эшби и Стив Беннетт, который помогал руководить. Новая программа запуска Shepard.

Безос недавно проиграл Вне в SpaceX для Крупный контракт НАСА на разработку спутника Посадочный модуль для Артемиды, a решение по любому Blue Origin подает иск. Ранее в этом году НАСА отказалось от первоначальных планов по присуждению контрактов нескольким компаниям на разработку программы агентства Human Landing System (HLS). Вместо этого он предоставил финансирование в размере 2,9 миллиарда долларов. Только в SpaceX. Перед иском прошлой недели, б эзос книги NS Открой письмо Администратору НАСА Биллу Нельсону, заявившему, что его компания покроет миллиарды в затратах, если они Это может быть частью контракта.

Представитель Blue Origin сказал CNBC: Несмотря на объем продаж, компания растет быстрыми темпами, увеличив штат сотрудников на 850 человек только в 2020 году. А также Добавляем еще 650 этот год. «Мы продолжаем играть ключевую роль в производстве, качестве, дизайне двигателей и транспортных средств», – заявили они. «Это команда, которую мы создаем, и у нас есть большой талант. “

Однако эти громкие поездки – хорошее напоминание о том, что космические работы В нее может быть трудно взломать, даже если Миллиардер, основатель Amazon . Мы много видели в конце прошлого года Когда Blue Origins глава ef o пейтинг fficer покинул компанию вслед за несколько Прошлые государственные контракты и обеспокоенный из Разработка Задерживать. Возможно, если Безос приложит больше усилий для сохранения целостности компании и меньше – на его усилия. Косплей ковбоя, синее происхождение Он будет в лучшей форме, чем сегодня.